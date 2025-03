Trump falará com Putin na 3ª-feira sobre fim da guerra na Ucrânia

Por Nathan Layne e Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que planeja falar com o presidente russo, Vladimir Putin, na terça-feira e discutir o fim da guerra na Ucrânia, após conversas positivas entre autoridades norte-americanas e russas em Moscou.

"Queremos ver se podemos pôr fim a essa guerra", disse Trump aos repórteres no Air Force One durante um voo de volta da Flórida para a região de Washington. "Talvez consigamos, talvez não, mas acho que temos uma boa chance."

"Falarei com o presidente Putin na terça-feira. Muito trabalho foi feito no fim de semana."

Trump está tentando obter o apoio de Putin para uma proposta de cessar-fogo de 30 dias que a Ucrânia aceitou na semana passada, enquanto os dois lados continuaram a realizar ataques aéreos pesados durante o fim de semana e a Rússia se aproximou da expulsão das forças ucranianas de seu ponto de apoio de meses na região de Kursk, no oeste da Rússia.

Quando perguntado sobre quais concessões estão sendo consideradas nas negociações de cessar-fogo, Trump disse: "Falaremos sobre terras. Falaremos sobre usinas de energia... Já estamos falando sobre isso, dividindo certos ativos."

Trump não entrou em detalhes, mas provavelmente estava se referindo à instalação de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia na Ucrânia, a maior usina nuclear da Europa. Rússia e Ucrânia se acusaram mutuamente de arriscar um acidente na usina com suas ações.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou na segunda-feira que Putin falará com Trump por telefone, mas se recusou a comentar as falas de Trump sobre terras e usinas de energia.

O Kremlin disse na sexta-feira que Putin havia enviado a Trump uma mensagem sobre o plano de cessar-fogo por meio do enviado dos EUA Steve Witkoff, que manteve conversações em Moscou, expressando "otimismo cauteloso" de que um acordo poderia ser alcançado para encerrar o conflito de três anos.