Trump diz que não haverá isenções nas tarifas de aço e alumínio dos EUA

A BORDO DO AIR FORCE ONE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não tem intenção de criar isenções sobre as tarifas de aço e alumínio e disse que taxas recíprocas e setoriais serão adotadas em 2 de abril.

No mês passado, Trump aumentou as tarifas sobre as importações de aço e alumínio para 25%, sem isenções ou exceções, em uma medida que foi projetada para ajudar a indústria dos EUA e, ao mesmo tempo, contribuir para uma escalada da guerra comercial.

Falando a repórteres no Air Force One, Trump disse que as tarifas recíprocas sobre os parceiros comerciais dos EUA virão junto com tarifas sobre automóveis.

"Em certos casos, ambos", disse Trump quando questionado se vai impor tarifas setoriais e recíprocas em 2 de abril. "Eles nos cobram e nós os cobramos. Então, além disso, nos automóveis, no aço, no alumínio, teremos alguns adicionais", disse ele.

Trump já havia dito anteriormente que adotará tarifas recíprocas a amigos e inimigos dos EUA no início de abril.

(Reportagem de Nathan Layne)