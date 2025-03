Trump diz que EUA responsabilizarão Irã por novos ataques dos houthis

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que o Irã será responsabilizado e enfrentará consequências "terríveis" por quaisquer novos ataques realizados pelos houthis, do Iêmen.

"Cada tiro disparado pelos houthis será considerado, a partir de agora, como um tiro disparado pelas armas e pela liderança do IRÃ, e o IRÃ será responsabilizado e sofrerá as consequências, e essas consequências serão terríveis", disse Trump em uma publicação no Truth Social.

(Por Susan Heavey e Ismail Shakil)