Tropas sírias trocam tiros com Exército libanês e grupos armados no nordeste do Líbano

BEIRUTE (Reuters) - Tropas sírias trocaram tiros com soldados libaneses e grupos armados no nordeste do Líbano durante a noite e nesta segunda-feira, em uma nova rodada de confrontos ao longo da fronteira.

A fronteira montanhosa tem sido um ponto crítico desde que rebeldes islâmicos derrubaram do comando da Síria Bashar al-Assad -- um aliado de Teerã e do grupo armado libanês Hezbollah apoiado pelo Irã -- e instalaram suas próprias instituições e exército.

No final do domingo, o Ministério da Defesa da Síria acusou o Hezbollah de invadir território sírio e sequestrar e matar três membros do novo exército sírio.

O Hezbollah negou qualquer envolvimento. Uma fonte de segurança libanesa disse à Reuters que os três soldados sírios cruzaram o território libanês primeiro e foram mortos por membros armados de uma tribo no nordeste do Líbano que temiam que sua cidade estivesse sob ataque.

Em retaliação às mortes, tropas sírias bombardearam cidades fronteiriças libanesas durante a noite, de acordo com o Ministério da Defesa sírio e o exército libanês.

Uma criança libanesa foi morta durante os confrontos, enquanto seis pessoas ficaram feridas, de acordo com uma declaração do governo libanês nesta segunda-feira. Moradores da cidade de Al-Qasr, a menos de um quilômetro da fronteira, disseram à Reuters que fugiram para o interior para escapar do bombardeio.

O governo libanês disse que ordenou que os ministros relevantes coordenassem controles mais rigorosos na fronteira com as autoridades sírias.

O presidente libanês Joseph Aoun disse que ordenou que o exército respondesse a fontes de fogo das fronteiras norte e leste com a Síria, de acordo com uma declaração de seu gabinete. Aoun disse que o Estado não permitiria que os confrontos ao longo da fronteira continuassem.

O exército do Líbano afirmou em um comunicado nesta segunda-feira que entregou os corpos dos três sírios mortos às autoridades da Síria e que respondeu aos disparos do território sírio, enviando ainda reforços para a área da fronteira.

O exército da Síria enviou um comboio de tropas e vários tanques para a fronteira nesta segunda-feira, de acordo com um repórter da Reuters ao longo da fronteira. Tropas sírias atiraram para o ar enquanto se moviam por cidades a caminho da fronteira.

"Grandes reforços militares foram trazidos para reforçar posições ao longo da fronteira sírio-libanesa e evitar qualquer violação nos próximos dias", disse Maher Ziwani, chefe de uma divisão do exército sírio enviada para a fronteira.

