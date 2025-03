Tales: Para Kassab, apenas metade do PSD votará pela anistia na Câmara

Em conversas com Jair Bolsonaro (PL), Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, afirmou que metade da bancada do seu partido na Câmara votará pela anistia aos condenados pelo 8/1 e que ele não tem como interferir nisso, revelou o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda.

Durante a manifestação de ontem no Rio de Janeiro, Bolsonaro disse ter se acertado com Kassab pelo apoio ao projeto de anistia. Porém, como apurou Tales, o presidente do PSD avalia que não consegue mudar a decisão da bancada do partido, principalmente no Senado.

Kassab é um político muito experiente, talvez o mais experiente do país. Ele tem dito a várias pessoas que não tem como interferir nessa votação na Câmara. A interferência dele no partido é mantê-lo unido, independente das diferenças.

O que apurei junto a pessoas ligadas ao Kassab é que ele disse exatamente isso ao Bolsonaro: não tem como interferir na bancada. Mas ele o tranquilizou dizendo que o ex-presidente terá muitos votos na Câmara se o [Hugo] Motta pautar.

Ele desconfia que Motta pautará porque o presidente da Câmara prometeu a bolsonaristas que sim e a petistas, que não. Se pautar, é provável que passe na Câmara. Segundo a avaliação do Kassab para Bolsonaro, metade da bancada do PSD vota pela anistia. São os deputados dos estados mais ao sul do país. Votam contra os deputados mais ao norte, mais próximos do governo. Há essa divisão no próprio PSD e não há como Kassab interferir.

A bancada do Senado já é outra coisa. Na avaliação do Kassab aos aliados, a maioria é contra a anistia. O próprio Davi Alcolumbre [presidente do Senado] já disse que não pautará e, segundo a avaliação do Kassab, não fará isso mesmo. Se pautar, perde na bancada do PSD. Só para lembrar, Otto Alencar, líder da bancada do PSD no Senado, é aliado do PT na Bahia. Tales Faria, colunista do UOL

O colunista ainda expôs a avaliação de Kassab sobre o ato de ontem no Rio de Janeiro, no qual Bolsonaro defendeu a anistia. De acordo com Tales, o presidente do PSD considerou que tanto o ex-presidente como o pastor Silas Malafaia, um de seus principais aliados, saíram derrotados da manifestação por conta do público muito abaixo do esperado.

Kassab achou que esse ato enfraquece Bolsonaro pela quantidade de pessoas. O que Kassab tem dito é que basta comparar uma foto das manifestações anteriores a uma de agora. O próprio Malafaia sai enfraquecido disso. Se ele chamasse um ato religioso da igreja dele, teria mais gente lá do que essas pessoas que apareceram. Ou seja: ele não conseguiu mobilizar para a política a própria igreja dele.

Agora, a expectativa é de que Malafaia comece a tirar um pouco o corpo fora. Aquela foto do Bolsonaro em cima do palanque, com a bandeira dos EUA embaixo, é contra o próprio Bolsonaro. Um patriota com a bandeira dos EUA. O ato foi muito ruim para Bolsonaro. Ele perde força, e seus aliados perdem força junto. Tales Faria, colunista do UOL

