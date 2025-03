Streaming sem pagar? Fabricantes de TV apostam em conteúdo gratuito

Os três fabricantes que mais vendem TVs no Brasil têm apostado em uma nova forma de oferecer conteúdo aos seus consumidores. LG, Samsung e TCL mantêm seus próprios serviços de streaming gratuitos, competindo com aplicativos pagos de smart TV como Netflix, Prime Video, Disney+, Max e Globoplay, além da TV aberta.

Entre os destaques, o público encontra canais de notícias, esportes, infantis, filmes, séries, novelas, estilo de vida e reality shows. Todo o conteúdo é gratuito e pode ser acessado em smart TVs da mesma marca, independentemente do modelo ou tamanho.

O serviço pode vir instalado na própria TV, como no caso da Samsung, ou estar disponível para download (com login) na loja de apps de cada plataforma, como na LG e na TCL. A seguir, confira uma lista de televisores em oferta para você aproveitar esse conteúdo gratuito.

Resolução Full-HD, pouco comum nesta faixa de preço

Sistema operacional Android, com boa variedade de aplicativos e acesso ao serviço TCL Channel

Duas entradas HDMI, HDR10, Chromecast integrado e conectividade Bluetooth

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente)

Resolução HD

Sistema operacional Tizen, com boa variedade de aplicativos e acesso ao serviço Samsung TV Plus

Duas entradas HDMI e tecnologia HDR

Não oferece comando de voz, nem conectividade Bluetooth

Resolução HD

Sistema operacional webOS, com boa variedade de aplicativos e acesso ao serviço LG Channels

Processador Alpha5 Gen 6 com AI, que ajusta automaticamente o som e o brilho da imagem para uma melhor imersão

Duas entradas HDMI, HDR10, conectividade Bluetooth, suporte a Apple AirPlay2 e com painel e otimizador de jogos

Controle remoto com comando de voz precisa ser adquirido separadamente

Resolução 4K e processador AiPQ com AI, que otimiza brilho, contraste e nitidez de acordo com a imagem na tela

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android com acesso ao serviço TCL Channel, e vem com Chromecast integrado, Game

Master (para jogabilidade mais fluida) e Game Bar (menu para jogos)

Três entradas HDMI, HDR10+, Dolby Vision/Atmos, conectividade Bluetooth e taxa de atualização de 60Hz

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente)

Resolução 4K e processador Alpha5 Gen7 com AI, que ajusta automaticamente o som e o brilho da imagem para uma melhor imersão

Sistema operacional webOS Re:New Program, com atualizações em cinco anos, e acesso ao serviço LG Channels

Painel e otimizador de jogos com acesso a games na nuvem (Nvidia GeForce Now), conectividade Bluetooth e suporte a Apple AirPlay2

Três entradas HDMI e taxa de atualização de 60Hz

Controle remoto com comando de voz precisa ser adquirido separadamente

Resolução 4K e processador com AI, que economiza energia

Sistema operacional Tizen (com boa variedade de aplicativos e acesso ao Samsung TV Plus), conectividade Bluetooth, Bixby e Alexa integrados e suporte a Apple AirPlay

Com plataforma Gaming Hub, que dá acesso a jogos do Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem precisar de videogame

Três entradas HDMI, HDR10+ e taxa de atualização de 60Hz

Controle remoto com comando de voz e que funciona sem pilhas

O que tem de legal para ver?

TVs LG

Canais de notícias CNN Brasil, Record News e New Brasil, que reúne conteúdos da BandNews e BandSports

Fifa+, dedicado ao futebol

Adrenalina Freezone, com filmes de ação

MasterChef Brasil

Manual do Mundo e Travel+ (entretenimento)

Turma da Mônica

TVs Samsung

Canais de notícias CNN Brasil e CNN Money, Jovem Pan News, Record News e New Brasil

Canais de esportes GE Fast, Cazé TV e Fifa+

Canal UOL, TV Cultura Fast, TV Aparecida e canal Rural

Realitys MasterChef Brasil, Shark Tank Brasil e O Encantador de Cães

Novelas A Terra Prometida, A Escrava Isaura, Os Dez Mandamentos e Malhação Fast

Turma da Mônica, DPA Fast, Baby Shark TV e Bob Esponja

TVs TCL

Canais de notícias CNN Brasil, Record News e Jovem Pan News

Fifa+ e Grande Prêmio, dedicados ao esporte

Grjngo, especializado em filmes de faroeste, além de Runtime Ação e CinEspanto

MasterChef Brasil e Shark Tank Brasil

Turma da Mônica

É uma tendência?

JC Rodrigues, professor de Plataformas Digitais e Comportamento do Consumidor na ESPM, acredita que sim.

"Os fabricantes oferecem conteúdo grátis em suas smart TVs como uma estratégia para agregar valor ao produto e atrair mais consumidores, além de permitir a experimentação de novas fontes de receita, como publicidade nos canais gratuitos."

Além de serem uma alternativa ao streaming pago, os serviços gratuitos dos fabricantes também podem impactar os canais de TV tradicionais, segundo Marcelo Zuffo, engenheiro e professor da Escola Politécnica da USP. "Esse tipo de iniciativa começa a disputar verbas de publicidade com a TV aberta, por exemplo."

Ele também dá dois alertas aos consumidores. "O serviço de streaming da Samsung não vai rodar nas TVs LG, e vice-versa. Assim, há uma tendência de cada fabricante criar seu próprio serviço, baseado nesse modelo de negócio."

Outro ponto: "os sistemas operacionais das smart TVs ficam obsoletos, o que pode prejudicar o acesso a alguns desses conteúdos grátis depois de alguns anos de uso, assim como acontece com qualquer outra plataforma de streaming", explica.

Já as exigências na conexão de internet são as mesmas dos serviços de streaming pagos. Rodrigues recomenda adquirir um plano de banda larga acima de 10 Mbps para ter uma experiência satisfatória.