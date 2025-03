STOXX 600 avança com impulso de reforma fiscal na Alemanha e ações de energia

Por Nikhil Sharma

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa ampliava seus ganhos nesta segunda-feira, apoiado por ações dos setores de energia e de saúde, com foco nos planos de reforma fiscal na Alemanha, à medida que a maior economia da Europa busca aumentar os gastos e impulsionar o crescimento.

O índice STOXX 600 subia 0,42%, 548,92 a pontos.

O índice avançou 1,1% na sexta-feira, depois que os partidos da Alemanha fecharam um acordo histórico para aumentar os empréstimos estatais a fim de financiar investimentos em defesa e infraestrutura.

O índice alemão DAX tem tido um desempenho superior ao de seus pares regionais, saltando 15,5% no ano, devido às perspectivas de reformas fiscais abrangentes que incluem um fundo de 500 bilhões de euros para infraestrutura e mudanças nas regras de endividamento.

"Quando há uma crise, você tende a obter uma solução e melhorias, e é isso que o DAX vem prevendo há algum tempo", disse Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell.

O comitê parlamentar de orçamento da Alemanha aprovou no domingo o projeto de lei, que provavelmente receberá a aprovação da câmara baixa do Parlamento na terça-feira e da câmara alta na sexta-feira.

O setor de saúde subia 0,7%, com a Novo Nordisk ganhando 3,2%.

O índice de petróleo e gás liderava os ganhos nesta segunda, subindo cerca de 1%, impulsionado pelos preços mais altos do petróleo bruto depois que os Estados Unidos prometeram continuar atacando os houthis do Iêmen até que o grupo alinhado ao Irã interrompa seus ataques a embarcações. [O/R]

As ações do setor de luxo limitavam os ganhos gerais, com a L'Oreal caindo 2,1%, a Kering recuando 2,3% e a Burberry perdendo 2,2%.

O STOXX 600 registrou uma perda semanal na sexta-feira, uma vez que as constantes reviravoltas do presidente dos EUA, Donald Trump, em relação a suas promessas de tarifas têm ampliado as preocupações sobre uma desaceleração econômica na maior economia do mundo.

Enquanto isso, o foco também está nas decisões de bancos centrais nesta semana, incluindo o Federal Reserve e o Banco da Inglaterra, com os investidores esperando que ambos mantenham as taxas de juros inalteradas.