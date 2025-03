Starbucks deve pagar US$ 50 mi após homem queimar partes íntimas com chá

Um entregador de aplicativo deve receber 50 milhões de dólares (cerca de R$ 285 milhões) após se queimar com chá quente em um drive thru do Starbucks em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Vítima estava trabalhando quando sofreu queimaduras. Michael Garcia, de 30 anos, chegou a uma unidade do Starbucks para buscar três copos grandes de chá quente. Quando recebeu os copos da atendente, entretanto, um deles caiu e derramou o líquido em seu colo. O vídeo das câmeras de segurança do local mostram Garcia gritando de dor quando o chá cai em suas pernas.

Homem ficou com pênis desfigurado, segundo advogados. Garcia sofreu queimaduras de terceiro grau no pênis, virilha e coxas, que forçaram o rapaz a realizar tratamentos médicos para amenizar os danos causados pelo calor.

Garcia deve receber mais de 60 milhões de dólares em compensação, com juros e honorários. Segundo o júri, o valor cobre dor física, sofrimento emocional, perda do prazer de viver, humilhação, inconveniência, tristeza, desfiguração, deficiência física e ansiedade.

Defesa acusa atendente de não fechar copos. Seus advogados acusam a funcionária do Starbucks de negligência, e afirmam que ela "não fechou com segurança as tampas de cada bebida quente servidas de forma negligente, descuidada e imprudente". Assista ao vídeo:

Starbucks diz simpatizar com situação de vítima, mas discorda de decisão do júri. Em nota obtida pelo jornal New York Times, a empresa afirmou: "discordamos da decisão do júri de que fomos culpados por este incidente e acreditamos que os danos concedidos são excessivos". E completaram: "Sempre estivemos comprometidos com os mais altos padrões de segurança em nossas lojas, incluindo o manuseio de bebidas quentes." A empresa pretende recorrer.