Rússia confirma que Trump e Putin conversarão por telefone na terça-feira

A Rússia confirmou na segunda-feira (17) que os presidentes russo e americano, Vladimir Putin e Donald Trump, conversarão por telefone na terça-feira, pela segunda vez oficialmente desde o retorno do republicano à Casa Branca em janeiro.

Trump declarou à imprensa que ambas as partes haviam "trabalhado muito" para alcançar uma solução do conflito ucraniano e que falaria com Putin na terça-feira.

"É efetivamente o caso. Esta conversa está sendo preparada para terça-feira", declarou nesta segunda-feira o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, em sua coletiva de imprensa diária.

O enviado especial de Trump, Steve Witkoff, viajou a Moscou na semana passada para apresentar detalhes de um plano de trégua de 30 dias no conflito entre Rússia e Ucrânia.

Putin disse que concordava com a ideia de um cessar-fogo, mas observou que havia "questões importantes" que gostaria de abordar com Trump sobre como seria implementado.

