Rússia avança no sul da Ucrânia, diz Ministério da Defesa

MOSCOU (Reuters) - As forças russas estavam avançando na segunda-feira no sul da Ucrânia e haviam perfurado parte das linhas ucranianas a menos de 50 km a sudeste da cidade de Zaporizhzhia, de acordo com autoridades russas e blogueiros militares pró-russos.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente as afirmações e não houve comentário imediato da Ucrânia.

O Ministério da Defesa da Rússia disse em um comunicado que suas forças tomaram o vilarejo de Stepove, na região de Zaporizhzhia, avançando pelas linhas ucranianas.

Yuri Podolyaka, um dos mais influentes blogueiros militares pró-russos, afirmou que as forças russas também invadiram o vilarejo vizinho de Maly Shcherbaky.

"Nossas unidades romperam a primeira linha de defesa na direção de Zaporizhzhia", disse Podolyaka.

No domingo, a Rússia tentou expulsar os últimos soldados ucranianos do oeste da Rússia, depois de uma incursão de sete meses da Ucrânia, cujo objetivo era distrair as forças de Moscou, ganhar uma moeda de troca e irritar o presidente Vladimir Putin.

