Brincadeira, 'rolê' de carros detonados fugiu do controle, diz organizador

"Enfiada a tão sonhada sem topete". É literalmente esse o primeiro verso de uma das músicas mais tocadas do Brasil neste verão, "Alamedas da Vida" (também chamada de "365 dias", em outra versão disponível nas plataformas de streaming).

Enquanto os cantores sertanejos põem as picapes no imaginário popular, a turma do funk prefere esportivos europeus. No caso de MC Marks e outros artistas em alta na cena, melhor ainda se forem conversíveis.

A moda pegou, e mesmo quem não pode ostentar quer um "sem topete" para exibir nas redes sociais. O influenciador Leo Pest — nome artístico de Leonardo Ferreira dos Santos — entrou na onda e convocou um passeio alternativo, mas que fugiu do controle e levou caos à Rodovia dos Bandeirantes no último fim de semana.

O influenciador Leo Pest Imagem: Instagram

O "rolê dos sem topete", explica, era para ser mais uma brincadeira, limitada à região do Jardim Imperador, na Zona Leste de São Paulo. Mas, com uma ajuda "desconhecida", o rolê cresceu, e houve confiança suficiente para desfilar 150 carros em péssimo estado de conservação em uma das rodovias mais importantes e movimentadas do Brasil.

Ideia que viralizou

Na bio do Instagram, Leo Pest se define como um "digital má influência". Seu conteúdo mistura postagens à beira-mar com gracinhas junto a amigos e vizinhos. Uma presença constante nos vídeos é seu Gol de primeira geração, com teto e colunas cortados e carroceria colorida, cujos seguidores podem escrever os arrobas de seus perfis nas redes sociais.

O "rolê dos sem topete" não passaria de algo parecido, imaginava. Mas passou e muito: ao fim do dia, o comboio estava a 50 km dali, em Caieiras. Pega de surpresa, a Polícia Rodoviária Estadual havia detido cinco carros, sendo que um tinha registros de roubo ou furto, e, ao invés de ser levado ao pátio, foi encaminhado para a delegacia.

Volkswagen Gol foi cortado de maneira artesanal e não oferece segurança exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro Imagem: Instagram

O UOL Carros apurou que, com um efetivo planejado para um domingo comum, a PM sequer conseguiria deter o desfile. O objetivo foi reduzir danos e realizar as apreensões possíveis.

Também teriam ocorrido falhas de comunicação entre os agentes de trânsito: "Passamos por várias viaturas na cidade e só quando já estávamos na estrada apareceu um carro. Mas ele não conseguiu fazer nada contra tanta gente", disse um participante.

Comboio dos "sem topete" na entrada da rodovia dos Bandeirantes Imagem: Reprodução

Ao longo de aproximadamente 20 km, os policiais tentaram uma abordagem pacífica, mas só conseguiram parar alguns veículos ao ameaçarem atirar. Mesmo assim, vários participantes publicaram vídeos em que desmoralizavam os policiais nas suas redes.

Policiais tentaram abordagem pacífica, mas só com ameaça de atirar conseguiram parar alguns carros Imagem: Instagram

"Nunca foi ideia minha afrontar a autoridade. Era só por diversão, mas apareceu muito carro do nada. Gerou essa bagunça, esse tumulto, e o pessoal quis descer para a rodovia", afirma Leo. Outros entrevistados também descreveram a mudança de rota como uma ideia de autoria difusa.

Longe das coisas erradas

Para reforçar sua palavra, Leo explica que está em uma nova fase da vida, longe de problemas. "Desde cedo eu estive no crime. Fui para a cadeia e perdi meu pai e minha mãe. Isso me fez pensar nas coisas e decidi largar a vida errada".

Com 60 mil seguidores, ele é considerado um microinfluenciador. De um lado, é um público menor. Do outro, a maioria dos seguidores tem realidade socioeconômica e contexto cultural muito parecidos.

Em escala local, microinfluenciadores são muito mais persuasivos do que grandes celebridades. É o que explica um documento do Influencer Marketing Hub, agência que aprimora técnicas de marketing e monetização no mundo inteiro.

Mas há um detalhe nessa história: uma ajuda misteriosa, que Leo não quis revelar. Há indícios de que seja um influenciador com cerca de 10 milhões de seguidores no Instagram, que teria repostado os stories originais de Leo convocando o passeio.

Ele não respondeu ao contato da reportagem, mas a teoria é reforçada pelos relatos de que a maioria dos carros veio da Zona Leste, e a republicação fez com que gente de fora engrossasse o comboio.

Diante da proporção do caso, Leo comemora o engajamento e conta que o dinheiro das redes vem transformando sua vida profundamente. Segundo ele, boa parte do que ganha é destinada a ações de caridade no seu bairro, até como contrapartida à participação dos vizinhos em suas ideias.

Um próximo "rolê dos sem topete" em vias públicas está descartado. O agitador, entretanto, diz que já foi contatado por pessoas interessadas em levar essa subcultura a ambientes fechados, onde futuras edições ocorreriam sem riscos graves à vida e sem um extenso rol de infrações ao Código de Trânsito Brasileiro.