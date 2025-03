Rápida recuperação do mercado imobiliário da zona do euro gera preocupação, diz BCE

FRANKFURT (Reuters) - O mercado imobiliário da zona do euro já se recuperou de sua recente queda e é provável que os preços aumentem ainda mais, desafiando a acessibilidade em um desenvolvimento potencialmente insalubre, disse o Banco Central Europeu em um artigo do Boletim Econômico.

Os preços das residências caíram a partir de 2022, uma vez que o aumento da inflação, os altos custos de energia e a elevação da taxa de juros restringiram um mercado que vinha tendo uma trajetória excepcional nos anos anteriores.

Mas essa queda foi superficial, com a parte do ciclo que vai do pico ao ponto mais baixo mostrando um declínio acumulado de 3% em um ano e meio, uma baixa menor do que durante a crise financeira global e a crise da dívida soberana, quando os preços caíram quase 5%, disse o BCE nesta segunda-feira.

"O nível dos preços dos imóveis permaneceu alto", disse o BCE. "Isso afetou negativamente a acessibilidade dos preços das moradias, apesar de uma política monetária menos restritiva"

"Em vista da combinação das limitações da oferta e da continuidade dos sólidos fundamentos da demanda, a evolução dos preços dos imóveis pode muito bem continuar em sua trajetória ascendente, embora essa possa não ser uma perspectiva totalmente saudável para a economia como um todo", acrescentou o BCE.

A desaceleração também foi mais concentrada do que no passado.

Apenas 12 dos 20 países da zona do euro registraram quedas e, ao contrário das baixas anteriores, que foram impulsionadas pelos países da periferia do bloco, desta vez a Alemanha foi o principal impulsionador, disse o BCE.

(Por Hugh Lawson)