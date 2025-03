Quem são os astronautas presos no espaço?

Butch Wilmore e Suni Williams eram pouco conhecidos fora dos círculos espaciais quando se prepararam para o que deveria ser um rápido voo de teste da cápsula Starliner da Boeing, em junho do ano passado. Nove meses depois, eles capturaram a atenção - e os corações - do mundo como os astronautas presos da Nasa, a agência espacial americana.

O retorno deles está próximo, agora que uma nova tripulação chegou à Estação Espacial Internacional para substituí-los, após ser lançada da Flórida na semana passada. Eles voltarão com a SpaceX na terça-feira, já que seu problemático Starliner retornou vazio à Terra meses atrás, deixando-os em órbita.

Aqui está um olhar sobre a missão cheia de drama de "Suni e Butch":

Quem são os astronautas presos?

Os dois pilotos de teste foram da Marinha para a Nasa. Wilmore, de 62 anos, jogou futebol na escola e na faculdade em seu Estado natal, o Tennessee, antes de ingressar na Marinha. Williams, de 59, cresceu em Needham, Massachusetts, como nadadora competitiva e corredora de longa distância.

Wilmore acumulou 663 pousos em porta-aviões, enquanto Williams serviu em esquadrões de helicóptero de combate.

A Nasa escolheu Williams como astronauta em 1998, seguido por Wilmore, em 2000. Cada um deles já havia realizado dois voos espaciais, incluindo permanências de meses na estação espacial, antes de se inscreverem para a primeira tripulação do Starliner.

Embora tenham aceitado os repetidos atrasos no retorno para casa, eles disseram que foi muito mais difícil para suas famílias. Deanna, esposa de Wilmore, tem segurado as pontas, segundo o marido. Sua filha mais velha está na faculdade e a mais nova no último ano do ensino médio.

O marido de Williams, Mike, um delegado federal aposentado, tem cuidado de seus dois labradores retrievers. Ela disse que sua mãe é a que mais se preocupa.

O que os astronautas presos estão ansiosos para fazer na Terra?

Além de se reunirem com entes queridos, Wilmore, um líder na igreja Batista, mal pode esperar para voltar presencialmente ao ministério e sentir o cheiro de grama recém-cortada.

Wilmore manteve contato com membros de sua congregação ao longo dos meses, participando de serviços de oração ocasionais e ligando para membros doentes pelo telefone com internet da estação espacial.

Williams está ansiosa por longas caminhadas com seus cachorros e um mergulho no oceano.

Vários outros astronautas passaram ainda mais tempo no espaço e, por isso, precauções especiais não devem ser necessárias para os dois quando estiverem de volta, de acordo com a Nasa.

"Ensinamos todo astronauta lançado para o espaço a não pensar em quando vai voltar para casa. Pense em como sua missão está indo bem e, se tiver sorte, pode conseguir ficar mais tempo," disse Ken Bowersox, chefe da missão de operações espaciais da Nasa e ex-astronauta, na semana passada.

Por que os astronautas presos entraram em uma confusão política?

Wilmore e Williams se viram no meio de uma tempestade política quando o presidente americano Donald Trump e o fundador da SpaceX, Elon Musk, anunciaram no final de janeiro que acelerariam o retorno dos astronautas, culpando a administração Joe Biden, que deixou a Casa Branca em 20 de janeiro, por mantê-los lá por muito tempo.

Os oficiais da Nasa defenderam sua decisão de esperar pelo próximo voo programado da SpaceX para trazê-los de volta para casa, mirando um retorno em fevereiro. Mas seus substitutos ficaram retidos na Terra por causa do trabalho na bateria de sua nova cápsula SpaceX.

A SpaceX trocou as cápsulas para acelerar as coisas, adiantando o retorno em algumas semanas. Os dois voltarão na cápsula que está lá desde o outono passado.

"É ótimo ver o quanto as pessoas se preocupam com nossos astronautas," disse Bowersox, descrevendo a dupla como "profissional, dedicada, comprometida, realmente excelente."

Por que os astronautas presos trocaram de táxis espaciais?

Astronautas quase sempre voltam na mesma nave espacial em que se lançaram. Wilmore e Williams foram a bordo da Starliner da Boeing e retornarão no Dragon da SpaceX.

Seus primeiros voos foram a bordo do ônibus espacial da Nasa, seguidos pela cápsula Soyuz, da Rússia. Tanto a Starliner quanto a Dragon são completamente autônomas, mas capazes de comando manual se necessário.

Como pilotos de teste, eles estavam encarregados da Starliner. O Dragon tinha o colega astronauta Nick Hague no comando; lançado em setembro passado com um russo e dois assentos vazios reservados para Wilmore e Williams.

Qual é o futuro da Starliner da Boeing?

A Starliner quase não chegou à estação espacial. Logo após o lançamento em 5 de junho, houve um vazamento de hélio e falhas nos propulsores a caminho do laboratório orbital.

A Nasa e a Boeing passaram o verão tentando descobrir o que deu errado e se os problemas se repetiriam no voo de volta, colocando seus dois pilotos de teste em perigo. A Nasa acabou decidindo que era muito arriscado e ordenou que a cápsula voltasse vazia em setembro.

Os engenheiros ainda estão investigando as falhas dos propulsores, e é incerto dizer quando a Starliner voará novamente - com astronautas ou apenas carga. A Nasa entrou em seu programa de tripulação comercial querendo duas empresas americanas concorrentes para o serviço de táxi por uma questão de redundância e mantém essa escolha.