Proteção contra picadas no verão: testamos repelente com toque suave

Com o calor do verão, os pernilongos parecem mais ativos do que nunca no meu dia a dia. Mesmo morando em apartamento, percebo a presença desses pequenos invasores tanto de manhã quanto à noite.

Buscando proteção, resolvi testar o repelente com toque seco da OFF. E confesso que em pouco tempo virei fã do produto. Usando em vários dias durante o verão, de manhã e tarde em casa, ou de noite antes de dormir, sentia a proteção sendo mantida por quase cinco horas.

A suavidade é um grande diferencial, ao contrário de muitos concorrentes que deixam a pele pegajosa. O produto ainda se destaca pelo cheiro mais suave, longa duração e boas avaliações na Amazon.

O que gostei

Indicações de uso. Seguindo as indicações da marca, aplique o produto sob a pele exposta, espalhe uniformemente com as mãos e depois as lave. Não aplique na região dos olhos, boca e mucosas.

Ao aplicar no rosto de um adulto ou criança, coloque uma quantidade do produto nas mãos e leve ao rosto com moderação. Para mim bastaram apenas três gotas para passar o repelente dos pés até os braços.

Durabilidade. Com duração de até seis horas, me sinto mais segura para usar saias e shorts, tanto ao sair de casa quanto no ambiente de trabalho.

Não deixa pele grudenta. Com toque seco, passo o produto e em menos de um minuto já sinto ele sendo absorvido pela minha pele, sem ficar com a sensação pegajosa.

Cheiro. O odor some realmente em poucos instantes.

Indicação etária. Atendendo desde bebês de um ano de vida, o produto serve uma grande faixa etária de consumidores. Mas cuidado: seguindo a orientação da marca, é importante não utilizar se a sua pele estiver irritada ou lesionada.

Pontos de atenção

Preço. O produto é mais caro até mesmo do que o similar da mesma marca e de que os concorrentes em spray.

Apenas uma forma de aplicação. Por ser em gel e não em spray, é necessário espalhar o produto com as mãos.

Como escolher

Antes de decidir se esse é o melhor repelente para você é importante seguir alguns cuidados. Os repelentes que têm DEET na composição são indicados para adultos e podem ter até quatro horas de efeito quando aplicadas na pele limpa e seca. Já em crianças, o uso deste tipo de produto é recomendado para maiores de dois anos.



A Icaridina, que é o ativo presente no repelente da OFF, é derivado da pimenta, sendo mais sintético e com uma vantagem na sua duração: podendo fazer efeito por até 10 horas. A icaridina normalmente é usada na concentração de 25% para adultos e 20% para crianças de dois ou mais anos (sempre cheque a indicação na embalagem).

Já o composto IR3535 é o mais suave, por isso é o mais indicado para crianças e gestantes. Vale ressaltar que seu efeito é o que dura menos tempo: entre duas e quatro horas.

Aqueles repelentes mais naturais que têm andiroba e citronela na composição, também protegem, mas a ação deles é mais discreta e de curta duração.

Quem deve gostar

Recomendo este repelente para quem busca proteção prolongada contra pernilongos e dengue, sem o desconforto da pele pegajosa. É ideal para quem frequenta áreas com mata alta e para famílias com crianças, já que pode ser usado a partir de um ano de idade.

