Projeto da Vale e Green Energy Park no Brasil é incluído em lista da Global Gateway

A Comissão Europeia selecionou um projeto da Vale e da Green Energy Park (GEP) como uma das prioridades do Programa Global Gateway da União Europeia, na categoria Clima e Energia. O projeto busca viabilizar a construção de uma planta de hidrogênio verde para abastecer um futuro Mega Hub no Brasil.

O projeto faz parte da iniciativa "Parques de energia e corredores de navegação verdes do Nordeste do Brasil", informou a Vale nesta segunda-feira, 17.

"Ao incluir o projeto Vale-GEP em sua lista de prioridades, a União Europeia reconhece a importância dessa iniciativa para o desenvolvimento da cadeia do hidrogênio verde e para a descarbonização da indústria siderúrgica mundial", disse em nota o vice-presidente executivo Comercial e de Desenvolvimento da Vale, Rogério Nogueira. "Ganhamos mais um impulso para atrair outros parceiros que nos apoiem na viabilização desse projeto, que consideramos fundamental para a economia de baixo carbono do Brasil", complementou.

O Global Gateway é uma iniciativa da União Europeia (UE) que busca comprometer até 300 bilhões de euros em investimentos globais entre 2021 e 2027. O foco é em projetos sustentáveis e de alta qualidade de investimentos em setores como digital, clima e energia, transportes, saúde, educação e pesquisa. Estes projetos visam reforçar parcerias estratégicas e promover a integração das cadeias de valor da UE com países parceiros.

Segundo a Vale, o projeto representa um marco importante no aprofundamento da cooperação entre a Europa e o Brasil e no avanço da transição energética. A proposta de inclusão foi uma iniciativa da Lituânia.

"A estratégia europeia Global Gateway e os seus projetos prioritários impulsionam investimentos em infraestrutura de elevada qualidade que reforçam a conectividade global, ao mesmo tempo em que se alinham com as prioridades da UE", afirmou o ministro de Relações Exteriores da República da Lituânia, Kestutis Budrys.

Ele ressaltou que o programa cria também oportunidades valiosas para as empresas lituanas e outras empresas europeias contribuírem para o desenvolvimento sustentável, "bem como para cadeias de abastecimento resilientes e confiáveis em todo o mundo", disse.

A iniciativa também foi endossada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, como ressaltou a embaixadora da Delegação da União Europeia no Brasil, Marian Schuegraf.

"Empresas europeias e brasileiras, como Green Energy Park e Vale, lideram o desenvolvimento de soluções de descarbonização no Brasil. Apoiar estas iniciativas, ligando e reforçando as cadeias de valor de ambos os lados do Atlântico e para benefício mútuo, é uma prioridade para a UE no âmbito da Agenda de Investimento Global Gateway", afirmou Schuegraf.

Anunciada em outubro de 2024, a parceria entre Vale e GEP está desenvolvendo estudos de viabilidade para a instalação de uma unidade de produção de hidrogênio verde no Brasil. O projeto já havia sido incluído na Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e para a Transformação Ecológica (BIP), anunciada pelo governo brasileiro e parceiros no ano passado, cujo objetivo é promover investimentos em transformação ecológica para descarbonizar a economia.

A Vale tem buscado ativamente parceiros para viabilizar a construção de Mega Hubs no Brasil. Nesses complexos industriais, a Vale fornecerá aglomerados de minério de ferro (pelotas ou briquetes), que servirão de insumo para a fabricação de "hot-briquetted iron" (HBI ou ferro-esponja), produto intermediário entre o minério de ferro e o aço.