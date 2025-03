Principal democrata do Senado dos EUA adia turnê sobre livro por "razões de segurança"

Por Gabriella Borter

WASHINGTON (Reuters) - O principal democrata do Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, adiou os eventos da turnê de seu livro nesta semana "por motivos de segurança", de acordo com um anúncio publicado no site da biblioteca de Baltimore, onde ele deveria discursar nesta segunda-feira.

Schumer tem enfrentado uma rápida reação dos membros do Partido Democrata desde o final da semana passada por causa de sua decisão de apoiar a votação de um projeto de lei de gastos dos republicanos que, segundo a maioria dos parlamentares democratas, deu muito poder ao presidente Donald Trump.

Um porta-voz de Schumer não pôde ser contatado imediatamente para comentar o assunto.

Schumer deveria falar em vários eventos esta semana para promover seu novo livro, "Antisemitism in America: A Warning" (Antissemitismo na América: Um Alerta, numa tradução livre).

Nas mídias sociais, os ativistas estavam incentivando os manifestantes a participarem de seus eventos esta semana para expressar sua raiva pela decisão de apoiar a votação do projeto de lei de gastos dos republicanos, que foi aprovado na sexta-feira, evitando por pouco o prazo final de meia-noite para evitar uma paralisação do governo.

Os democratas se opuseram em grande parte ao projeto de lei, que cortará os gastos em cerca de US$7 bilhões e que, segundo eles, não faz nada para impedir a campanha de Trump de suspender os gastos obrigatórios do Congresso e cortar dezenas de milhares de empregos.

Muitos parlamentares consideraram que Schumer abriu mão de uma rara vantagem que os democratas tinham como partido minoritário. Os republicanos, que têm uma maioria de 53 cadeiras a 47 no Senado, precisavam que alguns democratas se juntassem a eles para atingir um limite de 60 votos para limitar o debate sobre o projeto de lei. Só então o Senado poderia votar o projeto de lei em si, que exigia uma maioria simples para ser aprovado.

Schumer, que votou a favor do avanço do projeto de lei, mas não votou a favor do projeto em si, disse que uma paralisação do governo seria o pior cenário possível.

Os democratas da Câmara imediatamente o criticaram e, em uma surpreendente troca de palavras com os repórteres na sexta-feira, o líder da minoria da Câmara, Hakeem Jeffries, recusou-se a responder a perguntas sobre se ainda tinha confiança na liderança de Schumer.