Presidente do Peru diz considerar pena de morte para sicários e extorsionistas

A presidente do Peru, Dina Boluarte, advertiu nesta segunda-feira (17) que está "pensando seriamente" na pena de morte para sicários e extorsionistas, após o assassinato no fim de semana de um cantor popular que levou o governo a preparar um estado de emergência para Lima.

Em dezembro, a presidente sugeriu a pena de morte para estupradores de crianças e criou uma comissão para discutir a proposta com vários setores, em vista da eventual tramitação de um projeto no Congresso, o único autorizado a reformar a Constituição e reincorporar essa penalidade, abolida no país.

Desta vez, Boluarte disse que considera o mesmo castigo contra o crime organizado.

"A esses malditos assassinos eu digo que estou pensando seriamente na pena de morte porque nenhum sicário, nenhum extorsionista poderá manchar de sangue famílias que amam seus filhos", afirmou Boluarte em uma cerimônia diante de alunos e professores pelo início do ano letivo no país.

"Não vamos permitir mais nenhuma morte", enfatizou, após lamentar a morte do cantor de cumbias Paul Flores, de 39 anos, assassinado no domingo por sicários ao sair de um show no distrito de San Juan de Lurigancho, leste da província de Lima.

Diante da reprovação generalizada, o governo anunciou que decretará o estado de emergência em Lima, uma capital de 10 milhões de habitantes, para que as forças armadas se juntem à polícia para combater a criminalidade. Por enquanto, a medida ainda não foi decretada.

Nos primeiros três meses do ano, foram registrados 459 homicídios devido à violência urbana em todo o Peru, segundo o Sistema Informático Nacional de Óbitos (Sinadef).

