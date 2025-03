Presidente do México promete mais esforços por pessoas desaparecidas após descoberta de vala comum

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta segunda-feira que está assinando um decreto para fortalecer a comissão responsável pela ajuda na busca de pessoas desaparecidas e afirmou vai encaminhar outras reformas ao Congresso após a descoberta de uma vala comum na semana passada.

O México tem mais de 124.000 pessoas desaparecidas, de acordo com dados do governo, grande parte como resultado da violência dos cartéis de drogas.

As pessoas assassinadas geralmente são enterradas em valas clandestinas, às vezes em massa. As autoridades não têm recursos para dar respostas às famílias dos desaparecidos.

Ativistas civis encontraram uma vala comum na semana passada em uma fazenda em Teuchitlan, no Estado de Jalisco, com cinzas, ossos e centenas de peças de roupa que ainda estão sendo verificados pelas autoridades, além de fornos, possivelmente usados para cremar os corpos.

A descoberta provocou um clamor nacional. Protestos e vigílias foram realizados na tarde de sábado em todo o país para exigir mais ações oficiais.

Sheinbaum disse que enviará uma reforma ao Congresso na quinta-feira para facilitar a identificação de pessoas desaparecidas, organizar informações sobre elas e seus casos e tornar os números mais transparentes.

Ela também disse que não vai mais ser necessário esperar 72 horas para começar a investigar um desaparecimento e que deve haver uma distinção clara entre sequestros e casos de pessoas desaparecidas.

"Estamos trabalhando com três entidades governamentais, o que é fundamental para evitar a impunidade", disse. "É muito importante que as famílias relatem os desaparecimentos... e é nossa obrigação dar apoio (às famílias)."

Sheinbaum disse que as autoridades devem apresentar informações sobre a investigação do caso de Jalisco na quarta-feira. Não foi fornecida uma estimativa de quantos corpos estavam na cova.

Na semana passada, o gabinete do promotor estadual disse que havia criado uma plataforma online detalhando quase 600 itens recuperados no rancho no oeste do México que pode ter sido uma base para queimar corpos e enterrar os restos mortais.

Os itens incluem malas, mochilas e peças de roupa. A plataforma é pública, permitindo que as pessoas os identifiquem.

Também estão sendo realizados testes em centenas de peças de roupa, cápsulas de balas de vários calibres e fragmentos de esqueletos.

(Reportagem de Ana Isabel Martinez e Stefanie Eschenbacher)