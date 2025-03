Presidente chinês pode visitar EUA em um futuro não muito distante, diz Trump

Por Gram Slattery e Trevor Hunnicutt

(Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu nesta segunda-feira que o presidente chinês, Xi Jinping, pode visitar os Estados Unidos "em um futuro não muito distante" para conversações, conforme as tensões econômicas aumentam entre as potências.

Trump impôs taxas de 20% sobre todas as importações da China desde que assumiu o cargo em janeiro, criticando Pequim por não interromper o fluxo de produtos químicos usados para fabricar fentanil ilegal, uma das principais causas de mortes por overdose nos EUA.

Nas últimas semanas, Trump expressou otimismo com relação a um bom relacionamento com Xi. Mas houve poucos sinais de progresso em uma série de questões que dividem as nações, desde as tarifas até Taiwan.

A China se opõe às tarifas e diz que tomou medidas sérias de combate ao tráfico de narcóticos. Pequim impôs um conjunto limitado de suas próprias ações comerciais de retaliação.

"Ele virá", disse Trump, "em um futuro não muito distante".

Trump fez os comentários em um aparte durante uma reunião de diretoria no Centro de Artes Cênicas John F. Kennedy, em Washington.

O presidente dos EUA disse que as tarifas são necessárias para reequilibrar as relações comerciais desiguais com os outros países e para aumentar a receita do governo. Ele rejeitou amplamente os temores dos investidores de que as tarifas possam desacelerar o crescimento e aumentar a inflação.

A Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário adicional. A embaixada chinesa em Washington não respondeu a um pedido de comentário.