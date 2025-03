PM atira e mata jovem durante abordagem gravada na Grande SP

Do UOL, em São Paulo

Um jovem negro foi agredido e morto a tiros por policiais militares, no sábado, durante uma abordagem policial em uma avenida movimentada de Barueri, na Grande São Paulo.

O que aconteceu

Testemunhas gravaram homem sendo segurado e agredido por dois PMs no meio da avenida. Nas imagens, divulgadas pelo SP1, da TV Globo, é possível ver que um dos policiais tentava imobilizar o jovem, segurando-o pelos braços, enquanto o outro desferia socos e chutes na região das costas e do estômago dele.

Vítima foi identificada pela imprensa como Lucas de Almeida Lima, de 26 anos. Questionada, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo não confirmou a identidade do jovem baleado, nem dos policiais responsáveis pela abordagem, apenas confirmou a ação, sem a detalhar o caso (veja mais abaixo o que diz a pasta).

Jovem consertava parte elétrica de um carro a pedido de um amigo, quando foi abordado pelos policiais, segundo o jornal. A reportagem da TV teve acesso ao boletim de ocorrência do caso, que, segundo o documento, ocorreu na Avenida Petrobrás, próximo à Rodovia Castello Branco, no bairro Jardim Mutinga de Barueri, por volta das 17h15 de sábado.

Policiais relataram que acharam atitude do jovem "suspeita", conforme o registro do caso. Em depoimento na delegacia, os PMs justificaram que o rapaz correu ao ver a viatura policial e resistiu à abordagem, entrando em luta corporal com os agentes.

O dono do veículo afirmou, porém, que Lucas apenas o ajudava com um problema no carro e que, ao ver a viatura, correu sem motivo aparente. Em depoimento na delegacia, o homem, que também não foi identificado, disse que o jovem "trabalhava normalmente e que não tinha nenhum tipo de envolvimento com o crime", ainda segundo apurado pelo SP1.

Policiais envolvidos na ação foram afastados, segundo SSP. Em nota, a secretaria informou que a Polícia Militar "apura os fatos" por meio de um IPM (Inquérito Policial Militar) e destacou que "os policiais militares foram afastados enquanto os procedimentos operacionais são analisados". A pasta diz ainda que a Polícia Civil também investiga a ocorrência por meio de inquérito instaurado pela delegacia de Barueri. Ressalta, por fim, que a PM "é uma instituição legalista e, constatada qualquer irregularidade, todas as medidas cabíveis serão adotadas".

UOL ainda não conseguiu localizar o dono do veículo que prestou depoimento à policia ou familiares da vítima. O texto será atualizado em caso de futuras manifestações.

Aumento de mortes pela polícia paulista em 2024

Mortes por policiais cresceram 61% em SP em 2024, mas Polícia Militar fez menos apurações. Segundo o Instituto Sou da Paz, mesmo diante do aumento das mortes durante ocorrências policiais, a PM paulista registrou queda em todos os índices de investigação interna (procedimentos administrativos) no ano passado, na comparação com 2023.

PM-SP registrou no ano passado 2.222 inquéritos policiais militares instaurados em casos de morte em ocorrência — uma redução de 5,1% em relação a 2023. No mesmo período, foram registradas 3.748 sindicâncias, que apuram irregularidades do ponto de vista disciplinar, uma queda de 12,2%.

Policiais militares e civis de SP mataram 814 pessoas em 2024, segundo dados da SSP. Como noticiou o UOL em fevereiro, estatística aponta para um aumento de 61,51% em relação a 2023, quando houve 504 mortes, e de quase 100% em relação a 2022, quando 421 foram mortos (leia mais aqui).