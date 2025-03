PGR defende que policiais e militares virem réus por tentativa de golpe

A PGR (Procuradoria-Geral da República) defendeu hoje que o STF (Supremo Tribunal Federal) transforme em réus os policiais e militares denunciados pela tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

PGR defende que o STF aceite a denúncia contra o terceiro núcleo de denunciados, composto por policiais e militares. "A denúncia descreve de forma pormenorizada os fatos delituosos e as suas circunstâncias, 'explanando de forma compreensível e individualizada a conduta criminosa em tese adotada por cada um dos denunciados' [...] A manifestação é pelo recebimento da denúncia."

Defesas questionaram delação do tenente-coronel Mauro Cid e a competência do STF para julgar o caso, o que foi rebatido pela PGR. "Não é cabível, por outro lado, a manifestação sobre as teses aprofundadas de mérito adiantadas pelas defesas nesta fase processual preliminar. A Procuradoria-Geral da República, quando do oferecimento da denúncia, apresentou sua convicção sobre o enquadramento típico das condutas investigadas, a materialidade dos crimes imputados e os elementos persuasivos sobre a autoria respectiva."

Estevam Gaspar de Oliveira pediu nulidade na obtenção das provas. A defesa alegou que a Polícia Federal, antes de iniciar a gravação do interrogatório, teria o constrangido para dizer o que aconteceu na reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), porque a polícia já tinha o conteúdo da reunião.

PGR rebateu Estevam, dizendo que os advogados dele não apresentaram ressalvas sobre o interrogatório realizado. "Não é razoável que, somente após o oferecimento da denúncia, sejam suscitadas irregularidades supostamente ocorridas há mais de um ano, quando da realização do referido depoimento."

Suposta parcialidade dos ministros do STF também foi argumento das defesas. Os ministros citados são Cristiano Zanin, Flávio Dino e o relator do caso, Alexandre de Moraes.

O plenário do Supremo Tribunal Federal já analisou a alegação de parcialidade do eminente ministro relator, após a apresentação do Relatório Final das investigações pela Polícia Federal, e negou seguimento à pretensão. As arguições formuladas contra os eminentes ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino também tiveram seguimento negado pela Presidência da Corte.

Paulo Gonet, sobre uma possível suspeição de Zanin, Dino e Moraes

Denúncia deveria ser julgada pela Justiça Federal, diz parte das defesas, mas PGR afirma que a tese foi superada. "A tese fixada torna superada a alegação de incompetência trazida pelos denunciados. Na espécie, autoridades com prerrogativa de foro (Presidente da República e Ministros de Estado) praticaram os crimes quando ainda se encontravam no exercício de seus cargos, e em razão deles, justamente com o intuito de se alongarem no poder. As condutas dos demais denunciados lhes são intrinsecamente conexas."

Cerceamento de defesa e falta de acesso amplo das defesas às provas foi questionado pelos advogados, mas PGR descartou hipótese. "Não há que se cogitar, também, de cerceamento de defesa por ausência de acesso integral aos autos antes dos interrogatórios realizados perante a Polícia Federal. Como mencionado acima, 'o princípio do contraditório não se aplica ao inquérito policial'.

Veja a lista do núcleo 3 da denúncia da PGR

Bernardo Romão Correa Netto Cleverson Ney Magalhães Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira Fabrício Moreira de Bastos Hélio Ferreira Lima Márcio Nunes de Resende Júnior Nilton Diniz Rodrigues Rafael Martins de Oliveira Rodrigo Bezerra de Azevedo Ronald Ferreira de Araújo Júnior Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros Wladimir Matos Soares