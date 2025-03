Petróleo sobe com ataque dos EUA aos houthis e expectativas econômicas da China

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo subiram ligeiramente nesta segunda-feira, depois que os Estados Unidos prometeram continuar atacando os Houthis do Iêmen até que o grupo alinhado com o Irã encerre seus ataques à navegação, enquanto os dados econômicos chineses aumentaram as expectativas de uma maior demanda.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que responsabilizaria o Irã por quaisquer ataques realizados pelo grupo Houthi que ele apoia no Iêmen, enquanto seu governo expandia a maior operação militar dos EUA no Oriente Médio desde que Trump retornou à Casa Branca.

Os futuros do Brent subiram 0,7%, para US$71,07 por barril, enquanto os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) subiram 0,6%, a US$67,58.

A cidade portuária de Hodeidah, no Mar Vermelho, e a província de Al Jawf, ao norte da capital Sanaa, foram alvos de ataques nesta segunda-feira, segundo a TV Al Masirah, dos houthis.

Os dados econômicos chineses também apoiaram os preços. O crescimento das vendas no varejo acelerou em janeiro-fevereiro, um sinal de boas-vindas para os formuladores de políticas que buscam estimular o consumo doméstico, embora o desemprego tenha aumentado e a produção das fábricas tenha diminuído.

A produção de petróleo da China em janeiro e fevereiro aumentou 2,1% em relação ao ano anterior, mostraram dados oficiais nesta segunda-feira, apoiada por uma nova refinaria e viagens de férias, mas as margens de refino fracas persistiram.

