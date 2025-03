Em meio a polêmicas, rejeição a Trump supera aprovação, dizem pesquisas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, registrou rejeição maior que sua aprovação neste mandato em duas grandes pesquisas, divulgadas nos últimos dias.

O que aconteceu

Aprovação do presidente caiu nas pesquisas AtlasIntel e Hart Research Associates/Public Opinion Strategies, contratada pela NBC News.

Presidente tem déficit em atuação com economia e custo de vida. A maioria dos entrevistados desaprovou o desempenho de Trump nas duas áreas até o momento: 48% dos entrevistados da AtlasIntel disseram que a atuação dele na economia era terrível ou ruim, enquanto 54% afirmaram à NBC News que desaprovavam da gestão republicana na área.

Trump, no entanto, mantém aprovação alta em relação às deportações. Nas pesquisas, 51% ou mais dos entrevistados consideraram o controle das fronteiras e a deportação de imigrantes dos Estados Unidos, grandes bandeiras de Trump, como bom ou excelente.

AtlasIntel

Trump tem a desaprovação de 52,4% dos entrevistados, contra aprovação de 47,3%. Somente 0,3% dos entrevistados não souberam responder. A aprovação caiu três pontos percentuais desde a última pesquisa, liberada em 25 de fevereiro.

Medida mais aprovada é retorno de funcionários públicos ao trabalho presencial; a menos aprovada é a suspensão do banimento do TikTok. Entrevistados também concordam, em sua maioria, com o posicionamento de tropas na fronteira com o México e o reconhecimento oficial de somente dois gêneros. Discordam, no entanto, da mudança de nome do Golfo do México para Golfo da América e do perdão a invasores do Capitólio.

Maioria dos entrevistados recusam anexação de Groenlândia e Canadá. Do total de entrevistados, 57% são fortemente contra a anexação da Groenlândia pelos Estados Unidos, defendida por Donald Trump, contra outros 27% completamente ou parcialmente a favor. Já o Canadá se mostrou assunto mais delicado ainda: 65% são fortemente contra a anexação, enquanto apenas 17% são favoráveis à medida.

Pesquisa entrevistou 2.550 americanos virtualmente entre 7 e 12 de março, e possui margem de erro de dois pontos percentuais.

Hart Research Associates/Public Opinion Strategies (NBC News)

51% dos entrevistados desaprova Trump, enquanto 47% aprovam. Ele é fortemente desaprovado por 46% dos entrevistados e parcialmente, por 5%. Em contrapartida, Trump é fortemente aprovado por 37% e parcialmente por 10%.

Atuação em política externa é desaprovada por 53%. O presidente marcou mal na atuação com estrangeiros, após instalar tarifas (algumas delas suspensas) contra México, China, Brasil, China e outros países. Além disso, tem apoiado a evacuação de palestinos em Gaza, e gritou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante uma reunião na Casa Branca.

País está indo para direção errada para 54% dos entrevistados. Do total, 44% acreditam que o governo vai na direção correta, a maior porcentagem desde 2004, dado positivo para Trump e republicado pela Casa Branca. Apenas 1% tinham opiniões mistas e 1% não tinham certeza.

Pesquisa entrevistou 1.000 eleitores registrados entre 7 e 11 de março, e tem margem de erro de 3,1%.