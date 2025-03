Cumprimenta com aperto de 'mão mole'? Veja o que psicologia diz sobre isso

A linguagem corporal é um meio de comunicação não verbal, em que o corpo "fala" por meio de gestos, expressões faciais, posturas e movimentos. É uma das formas mais antigas e significativas de comunicação humana, antecedendo a linguagem verbal, e pode transmitir uma vasta gama de informações, desde emoções e intenções até atitudes e estados de espírito.

Um aperto de mão excessivamente vigoroso, por exemplo, pode ser simplesmente um sinal de confiança ou empolgação, mas, em geral, acaba assimilado como uma tentativa de demonstrar controle ou dominância.

Alguns associam até a um comportamento machista. Isso pode fazer com que a outra pessoa se sinta desconfortável ou intimidada, ainda mais num primeiro contato.

Há o risco de a força ser encarada também como agressividade e até arrogância. Já o cumprimento frouxo costuma indicar uma personalidade relaxada e pouco comprometimento.

Gesto até foi tema de estudo

Parece bobagem, mas um aperto de mão pode transmitir mais informações do que você imagina. A ponto de um grupo de pesquisadores da Escola de Saúde Pública da Universidade de Columbia (EUA), ter decidido investigar o tema a fundo. E as conclusões são curiosas: homens maduros com aperto de mão firme são mais propensos a se casar, uma associação que não foi encontrada entre as mulheres.

A pesquisa, feita em parceria com o centro de estudos sobre envelhecimento da universidade, contou com mais de 5.000 adultos de uma cidade da Noruega. A associação entre a força nas mãos e o estado conjugal dos participantes foi analisada quando eles tinham entre 59 e 71 anos de idade. As medidas de força de preensão manual foram obtidas com um aparelho que se parece com um balão de borracha. A equipe ainda comparou os dados com os registros de óbito da população masculina daquele país.

Os autores explicam que a força das mãos é uma medida já bem estabelecida, que indica saúde, especialmente a cardiovascular, e também independência. Por isso, eles sugerem que as mulheres dão preferência a parceiros que apresentam vigor físico e, por isso, não vão precisar de cuidados tão cedo. As informações foram publicadas na revista SSM-Population Health.

Pelo jeito, começar a fazer exercícios já para manter-se forte e saudável após os 50 anos é uma forma de garantir companhia. Mas esse estudo também indica que homens com fraqueza nas mãos podem ser mais propensos a um fardo duplo: a saúde mais frágil e a solidão.

Como deve ser o aperto 'ideal'?

O aperto de mão deve ser firme, mas sem esmagar a mão do outro. Portanto, antes de apertar a mão de alguém, lembre-se de controlar a força.

Imagine-se segurando algo delicado, mas não aperte muito leve, para não demonstrar nojo ou obrigatoriedade no gesto.

Peça ainda feedback a amigos ou colegas de confiança, eles podem oferecer insights valiosos sobre como você é percebido e sugerir ajustes.

Pode parecer besteira, mas esses sinais são avaliados em várias situações, como entrevistas de emprego, negociações, interações sociais e até mesmo são úteis para evitar más primeiras impressões.

Portanto, para evitar que os outros façam uma leitura negativa a seu respeito, é importante prestar atenção à maneira como você se apresenta.

