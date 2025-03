Número de mortes provocadas por tornados no fim de semana nos Estados Unidos sobe para 40

Os tornados e as tempestades violentas que atingiram o centro e sul dos Estados Unidos durante o fim de semana deixaram pelo menos 40 mortos e dezenas de feridos, segundo as autoridades locais.

Os canais de notícias da região afetada exibiram vídeos de telhados de casas arrancados, árvores caídas e caminhões tombados pelos ventos fortes.

Oito pessoas morreram no estado do Kansas em um acidente que envolveu mais de 50 veículos, provocado pela visibilidade reduzida durante uma "forte tempestade de poeira", informou a polícia local.

Em Oklahoma, quatro pessoas morreram nos incêndios florestais propagados pelos fortes ventos no estado, informou o departamento local de gestão de emergências.

O governador do Mississippi informou na rede social X que pelo menos seis pessoas morreram e três são consideradas desaparecidas no estado.

"Estamos monitorando ativamente os tornados severos e as tempestades que afetaram muitos estados do sul e do meio-oeste", escreveu o presidente Donald Trump no domingo em sua rede Truth Social, quando o número de mortos subiu para 36.

O presidente informou que tropas da Guarda Nacional foram mobilizadas no Arkansas, onde, segundo as autoridades, três pessoas morreram e 32 ficaram feridas devido às tempestades.

"Os danos são avassaladores", declarou o governador do Missouri, Mike Kehoe, após visitar algumas das áreas mais afetadas do estado. "Casas e comércio foram destruídos, comunidades inteiras estão sem energia elétrica e a recuperação não será fácil".

A patrulha rodoviária do estado do Missouri confirmou 12 mortes "vinculadas à tempestade" e divulgou imagens de barcos empilhados em uma marina destruída.

No Texas, as autoridades informaram que quatro pessoas morreram em acidentes de trânsito relacionados com as tempestades de poeira e os incêndios que reduziram a visibilidade nas estradas.

Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), os Estados Unidos registraram no ano passado o segundo maior número de tornados da história, com quase 1.800, marca superada apenas por 2004.

