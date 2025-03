Mubadala busca até 10 sócios para bolsa do Rio de Janeiro, dizem fontes

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - O Mubadala Investment Co, fundo soberano de Abu Dhabi, está negociando com bancos globais e formadores de mercado a fim de criar um consórcio com até dez parceiros para fornecer liquidez para a nova bolsa de valores no Rio de Janeiro, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto.

Em troca, esses parceiros receberiam capital que diluiria modestamente a participação atual de 73% do Mubadala na nova bolsa, que será chamada de Base Exchange, acrescentaram as fontes, observando que o fundo permaneceria como controlador.

O Mubadala não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O fundo soberano vem trabalhando com a empresa de consultoria independente Olimpia Partners há vários meses para estruturar o acordo, embora nenhum contrato tenha sido assinado ainda, disseram as fontes, acrescentando que o ideal seria que o consórcio fosse formado por seis a dez membros.

A Olimpia não quis comentar.

A nova bolsa, que seria a segunda do país quando estiver em operação, espera aprovação regulatória até o final do ano antes de ser lançada, possivelmente no início de 2026, desafiando o domínio da B3, sediada em São Paulo.

A nova bolsa recebeu apoio do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que sancionou uma lei reduzindo o imposto sobre serviços nas atividades da bolsa de valores de 5% para 2%.

