Moscas de cozinha: se pousarem na comida, é seguro comer? Como afastá-las?

"Mosca na Sopa" é um dos sucessos de Raul Seixas, mas, para além da música, não é nada agradável ver esse inseto rondando nosso prato. Além do desconforto, fica a dúvida: é seguro comer um alimento em que o bicho pousou?

A verdade indigesta é que as moscas carregam diversos patógenos (bactérias, fungos, vírus, ovos de vermes), pois se alimentam de material orgânico em decomposição, principalmente fezes. Assim, ao encostar em um alimento, elas deixam um rastro de sujeira que é imperceptível a olho nu.

A coisa ainda fica pior: por não terem dentes nem mandíbulas, as moscas cospem sobre os alimentos em que pousam. O objetivo é que as enzimas presentes em suas salivas dissolvam parcialmente a comida, que elas depois sugam para dentro de suas bocas.

Apesar de tudo isso, é baixo o risco de contrair uma doença após ingerir um alimento em que uma única mosca tenha pousado por um curto período. Além disso, o simples ato de esquentar a comida já é capaz de diminuir a possibilidade de contaminação.

Ainda assim, o melhor a se fazer é se livrar do alimento em que a mosca pousou. Primeiro porque não dá para ter certeza de que sua estadia por ali foi breve e, segundo, por não saber por onde o inseto andou e que tipo de patógenos ela trouxe à comida.

Que germes são espalhados pelas moscas?

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Uma pesquisa publicada na revista BMC Publlic Health em agosto de 2022 identificou 130 patógenos em moscas domésticas, entre fungos, vírus, parasitas e bactérias, alguns dos quais eram "espécies sérias e com risco de vida".

"O maior perigo de contaminação é se a mosca trouxer com ela ovos ou cistos de parasitas e de vermes, porque ao consumir o alimento, eles podem completar seu ciclo natural dentro da pessoa que consumiu, ou seja, ela vai ficar parasitada", explica Jorge Luiz Fortuna, doutor em higiene e processamento de produtos de origem animal.

Fortuna é um dos autores de um artigo publicado em 2019 na Brazilian Journal of Animal and Environmental Research, que mostrou, com um experimento, que 50% das moscas coletadas em uma feira livre em Teixeira de Freitas (BA) tinham a bactéria Escherichia coli, causadora de infecção intestinal.

É importante lembrar que abelhas e formigas, apesar de parecerem inofensivas, também carregam microrganismos e por isso representam risco de contaminação de alimentos.

Como evitar moscas em casa?

As moscas que mais aparecem em nossas casas são três:

Drosófilas ou moscas de frutas: são aquelas pequenas;

Moscas domésticas: aquelas pretas clássicas;

Varejeiras: verdes e grandes.

Apesar de não serem bem-vindas em nossas casas, as moscas cumprem um papel no meio ambiente. Por isso, os especialistas afirmam que o correto é realizar um controle desses insetos, e não exterminá-los por completo. "Elas fazem parte de uma cadeia alimentar e são alimentos para pássaros, anfíbios, répteis e artrópodes", enfatiza Fortuna.

Manter a casa limpa, com lixeiras fechadas e sempre que possível vazias, além de deixar ralos e frestas vedados, são maneiras eficientes de manter esses insetos longe da sua cozinha. Atente-se também à forma como você acondiciona os alimentos.

Frutas exalam cheiros que podem atrair insetos, por isso, quando for deixá-las em fruteiras, utilize tampa ou rede de proteção. Alimentos secos devem ser armazenados em locais limpos e ventilados, sem vazamento e infiltrações. Ao finalizar o preparo de um prato, deixe a panela fechada, mesmo que você já for se servir.

Outra dica para evitar contaminação é lavar colheres ou outros utensílios que por ventura fiquem expostos em bancadas ou na pia, já que moscas ou outros insetos podem pousar neles.

*Com informações de reportagem publicada em 05/05/2023