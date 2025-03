Minério de ferro cai com preocupações com demanda após dados imobiliários na China

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta segunda-feira, conforme a divulgação de uma série de dados imobiliários da China aumentou as preocupações com um cenário incerto para a demanda do minério, já obscurecido pela guerra comercial global.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,14%, a 778,5 iuanes (US$107,55) a tonelada.

O minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura recuou 2,29%, para US$101,6 a tonelada.

Os preços das novas residências na China caíram em fevereiro, apesar de uma série de estímulos dados pelo governo e promessas de novas medidas, enquanto o início de novas construções medido pela área construída -- frequentemente monitorado como um indicador da demanda de aço -- diminuiu 29,6%, após uma queda de 23,0% em 2024.

A crescente incerteza sobre o aumento potencial da produção de metal quente, um indicador-chave da demanda de minério de ferro, também tem pesado sobre os preços do ingrediente siderúrgico.

A produção de metal quente deverá mostrar ligeira alta este mês, levando a um acúmulo de estoques no porto nas próximas semanas, disseram analistas da Jinrui Futures em uma nota.

Siderúrgicas chinesas têm exercitado mais "autodisciplina" na produção até agora neste ano, mesmo diante de lucros relativamente atraentes, disseram uma siderúrgica e um trader, que solicitaram anonimato pois não estão autorizados a falar com a imprensa.

As siderúrgicas da China, o maior produtor e consumidor de aço do mundo, têm enfrentado pressão crescente devido à escalada dos atritos comerciais, principalmente após as novas tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

A produção de aço bruto da China nos dois primeiros meses de 2025 caiu 1,5% em relação ao ano anterior, mostraram dados oficiais nesta segunda-feira.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)