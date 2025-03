Messi, lesionado, está fora dos jogos da Argentina contra Uruguai e Brasil

Lionel Messi está fora dos jogos da Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 contra Uruguai (21 de março) e Brasil (25 de março), anunciou a Federação Argentina de Futebol (AFA) nesta segunda-feira (17).

Em sua conta na rede social X, a 'Albiceleste' publicou a lista de jogadores que enfrentarão a 'Celeste' em Montevidéu e a Seleção Brasileira em Buenos Aires sem Messi, que sofreu uma leve lesão, segundo a imprensa local.

O craque argentino jogou no domingo e marcou um dos gols da vitória do Inter Miami sobre o Atlanta United por 2 a 1, após a qual teria sentido uma lesão muscular.

Messi voltou aos gramados na última quinta-feira em um jogo da Copa dos Campeões da Concacaf em Kingston (Jamaica), após duas semanas afastado devido a uma sobrecarga muscular.

O astro, de 37 anos, se junta a outros dois lesionados que vão desfalcar a 'Albiceleste' nesta data Fifa: o atacante Paulo Dybala e o lateral-direito Gonzalo Montiel.

Após 12 das 18 rodadas das Eliminatórias, a Argentina lidera com 25 pontos, seguida pelo Uruguai (2º, 20 pontos), enquanto o Brasil ocupa a quinta posição (18 pontos).

As Eliminatórias Sul-Americanas dão seis vagas diretas para a Copa do Mundo do ano que vem, enquanto o sétimo colocado vai para uma repescagem com seleções de outras confederações.

mry/lm/ma/cb/aa

© Agence France-Presse