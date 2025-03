Macedônia do Norte vive dia de luto: boate incendiada tinha várias irregularidades

A Macedônia do Norte, país dos Balcãs localizado no sudeste da Europa, está de luto nesta segunda-feira (17), após o incêndio que matou 59 pessoas em uma boate. Centenas de estudantes participaram de uma homenagem, enquanto as autoridades anunciaram prisões. Há suspeitas de que o clube tinha uma licença falsa para funcionar.

A tragédia deixou 162 feridos na noite de sábado (15). O fogo começou por volta de 01h30 GMT (22h30 pelo horário de Brasília), em uma boate que estava lotada em Kocani, a cerca de cem quilômetros da capital Skopje. Muitos jovens ouviam um grupo de hip-hop chamado DNK, muito famoso no país. As chamas foram extintas duas horas depois.

De acordo com as primeiras informações da investigação, artefatos pirotécnicos incendiaram o teto da boate Pulse. As faíscas atingiram o revestimento, feito de material altamente inflamável, e o fogo se espalhou rapidamente por toda a boate. Uma fumaça espessa se formou à seguir, quando os clientes começaram a abandonar o local às pressas.

O proprietário estava operando com uma licença falsificada que ele apresentou "durante uma inspeção das autoridades competentes em 13 de março de 2024", informou o ministro do Interior, Pance Toskovski, nesta segunda-feira. "O documento foi emitido pelo Ministério da Economia, mas a discoteca não tinha uma licença registrada válida", explicou.

"O sistema na Macedônia é corrupto a tal nível que podemos dizer que estamos em uma situação catastrófica", acrescentou Toskovski. "Haverá prisões em várias instituições", prometeu, citando uma apuração rigorosa, em especial, nos ministérios do Interior e da Economia. Ele ainda pediu a erradicação da corrupção no país.

Nesta segunda-feira, centenas de estudantes se reuniram sob chuva torrencial na Universidade de Skopje para depositar flores ou acender velas, antes de pedir sete minutos de silêncio. As autoridades declararam luto nacional de sete dias, no domingo (16).

"Não acho que tenha sido um acidente, mas um assassinato resultante de todas essas irregularidades", lamentou Angela Zumbakova, estudante de Psicologia. "Não podemos ficar em silêncio," completou.

Prefeito renuncia

No início da tarde, em Kocani, dezenas de pessoas faziam fila para assinar um livro de condolências, observou a AFP.

Um grupo de manifestantes foi até o escritório do dono da boate e atirou pedras, antes de seguir em direção à casa do prefeito desta cidade de cerca de 30 mil habitantes, Ljupco Papazov, que anunciou sua renúncia, esta manhã.

"Nestes tempos difíceis para o nosso país e para mim, apresento minha renúncia irrevogável", escreveu ele no Facebook. "Nenhuma palavra pode descrever a dor que todos nós sentimos. Essas crianças eram nossas crianças. Eu conhecia a maioria delas, eu conhecia suas famílias", lamentou o prefeito. Mesmo assegurando que não tinha responsabilidade direta, Papazov disse estar "pronto para responder a todas as perguntas".

Irregularidades

A lista de falhas de segurança na discoteca incendiada é longa, de acordo com denúncia do Ministério Público: extintores de incêndio insuficientes, ausência de duas saídas regulamentares de emergência e detectores de fumaça, descumprimento das normas para veículos de emergência no exterior e de licença para uso de dispositivos pirotécnicos.

Em sua conta do Instagram, a Pulse publica regularmente fotos de festas nas quais é possível ver centenas de pessoas festejando e vários dispositivos pirotécnicos em uso.

Na noite de sábado, devido à presença do grupo musical DNK, aproximadamente 250 ingressos haviam sido vendidos. Porém, cerca de 500 pessoas estavam na boate, de acordo com a contagem do Ministério do Interior.

Um dos cantores morreu no incêndio e outro ficou ferido. Várias vítimas morreram ou ficaram feridas na confusão que ocorreu no momento do incêndio.

Das 162 pessoas feridas, 45 estão em estado grave. A maioria foi transferida para tratamento no exterior, principalmente na Bulgária, Sérvia, Grécia e Turquia.

