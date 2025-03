Lula cita ameaça de 'colonialismo digital' e defende regulação das redes

O presidente Lula (PT) defendeu nesta noite a criação de um "arcabouço jurídico sólido" para para proteger a população do que chamou de "colonialismo digital", em referência ao poder das big techs na internet.

O que aconteceu

Lula disse que um dos principais desafios do país hoje está na "concentração sem precedentes das oligarquias digitais". A declaração foi dada durante a cerimônia de posse do advogado Beto Simonetti para segundo mandato como presidente da OAB, da qual participaram também os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), do Senado, Davi Alcolumbre (União), e do STF, Luís Roberto Barroso.

Para o presidente, é necessária uma regulamentação que "promova um acesso igualitário a todos ao ambiente digital". Lula, que relembrou a tentativa de golpe de Estado após sua posse em 2023, defendeu a regulamentação das redes sociais e disse que é preciso proteger mulheres, crianças e minorias no ambiente virtual.

Discurso vai ao encontro de falas recentes de ministros do STF. Os ministros Barroso e Alexandre de Moraes também se manifestaram em eventos públicos recentes sobre o tema e defenderam a necessidade de regulamentação.

É preciso assegurar que todos tenham acesso equitativo as oportunidades no ambiente digital e e que estejamos todos protegidos da ameaça de uma nova forma de colonialismo, o chamado colonialismo digital.

Lula, em discurso na cerimônia de posse da nova gestão da OAB Nacional, em Brasília

Big techs

Big techs ganharam força com o governo Donald Trump. O bilionário Elon Musk, dono da rede social X, obteve um cargo no governo dos EUA, e o proprietário da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou mudanças em regras de moderação e checagem de conteúdo, o que foi visto como um alinhamento à gestão Trump.

Lula aproveitou o evento para criticar a concentração de poder destas grandes empresas. Sem citar os nomes das companhias do setor, ele falou que a falta de regulamentação adequada leva à criação de "oligarquias digitais".

Fala se alinha a discurso de Moraes que, na semana passada, pediu união entre países para que big techs respeitem a soberania dos locais onde atuam. Ministro disse que se nada for feito pode ser 'tarde demais' .

Governo Lula não conseguiu emplacar regulamentação das redes. O projeto de lei das Fake News chegou a ser debatido no Congresso, mas foi derrubado ano passado em meio às pressões das big techs e com articulação do centrão e bolsonaristas.

Diante da falta de regulamentação, Supremo começou a julgar processo que discute o tema. O processo pode levar a uma regulamentação das redes e impor critérios para elas serem responsabilidades pela circulação de conteúdos criminosos.