Lula e Haddad se reúnem para tratar do projeto do IR que deve ser enviado amanhã ao Congresso

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúnem na manhã desta segunda-feira, 17, e devem tratar sobre o projeto de lei (PL) de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil. A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O projeto, que amplia a isenção e traz as medidas de compensação, deve ser enviado na terça-feira, 18, ao Congresso Nacional.

Na reunião desta manhã, participam também o secretário-executivo da Pasta, Dario Durigan, e o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.

Segundo apuração da reportagem, o envio do projeto deve acontecer na terça com a presença dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Haddad anunciou a medida no final do ano passado, em pronunciamento na televisão aberta, e a proposta chegou a ser detalhada em novembro de 2024, quando o governo apresentou o pacote de contenção de gastos, mas o projeto voltou para análise do Fisco para recalibragem na parte da tributação de empresas. Na época, como forma de compensar a perda de receita com a ampliação da faixa de isenção da tabela do IR, o governo também anunciou uma taxação para quem ganha acima de R$ 50 mil por mês.

Em fevereiro, em entrevista às rádios Metrópole e Sociedade, Lula disse ter certeza de que o Congresso vai aprovar o projeto que aumenta a faixa de isenção do IR.

O chefe do Executivo reforçou que o Ministério da Fazenda e a Receita Federal elaboraram uma medida que compense a renúncia de receita com o aumento da faixa de isenção e que essa conta recairá sobre "pessoas mais ricas".

Segundo ele, o objetivo é fazer "justiça social".