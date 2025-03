Justiça climática: começa na Alemanha processo de agricultor peruano contra gigante da área energética

Começa esta semana na Alemanha o julgamento entre a gigante energética alemã RWE e um guia de montanha peruano, que está processando a empresa por sua participação no aquecimento global. Ele acusa a RWE de degradar as condições de vida nos Andes por meio de suas usinas elétricas a carvão. Os impactos dessas atividades também preocupam muitos moradores de pequenas comunidades andinas.

Com informações de Raphaël Morán e do correspondente da RFI em Lima, Martin Chabal.

Saul Lliuya se tornou um símbolo para as pequenas comunidades dos Andes localizadas acima da cidade de Huaraz, no departamento de Ânchache, a mais de 3.000 metros de altitude. Em 2015, este peruano, pai de dois filhos, resolveu processar a empresa alemã RWE, sediada em Essen, na Renânia do Norte-Vestfália, uma das maiores fornecedoras de energia da Europa. Ele alega que o grupo alemão é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo, apesar de não ter operações no Peru. Lliuya acredita que as atividades da empresa contribuíram para o aquecimento global, cujas consequências o ameaçam diretamente.

"Nos últimos anos, nossas geleiras perderam cerca de 50% de sua massa com o aumento das temperaturas globais", disse Saul Lliuya. "Como resultado, o volume do lago glacial Palcacocha aumentou 34 vezes, tornando-se muito perigoso, de acordo com especialistas", relata o guia peruano. "Em 1941, uma enchente destruiu parte da cidade de Huaraz e causou cerca de 2.000 vítimas", ressalta.

"A RWE é uma das empresas mais poluentes do planeta e contribuiu para a crise climática", acredita. "Com a nossa queixa, pedimos à empresa que pague € 17.000 (cerca de R$ 105.000 no câmbio atual), parte do custo da construção de um dique para reduzir o risco de inundações", explica Saul Lliuya.

Efeitos do aquecimento global

Os agricultores e criadores de animais peruanos estão com medo das consequências das mudanças climáticas. Saul Lliuya fala por muitos moradores preocupados com os efeitos do aquecimento global. É o caso de Emilio Mendez, 46 anos, que pastoreia suas poucas ovelhas e seu burro em terras localizadas a mais de 4.000 metros acima do nível do mar. "Quando eu era pequeno, as geleiras ficavam logo ali. Hoje, as geleiras estão desaparecendo e recuando um pouco mais a cada ano. Elas derretem", ele diz, relatando que agora já não pode ir para a sua fazenda o ano inteiro. "Agora está muito quente, depois muito frio. Quando eu era pequeno, eu morava lá, mas agora as temperaturas estão muito extremas por causa das mudanças climáticas", explica Mendez.

Carlos Mendoza é outro fazendeiro da região com a mesma preocupação. Para ele, a interrupção do ciclo das estações ameaça o seu modo de vida. "Tudo mudou. Inclusive a duração da temporada de chuvas", diz.

O julgamento do guia de montanha peruano Saul Lliuya contra a gigante energética alemã RWE oferece esperança para todas essas pequenas aldeias andinas, cujas vidas têm mudado rapidamente nos últimos anos.