João Fonseca ganha 20 posições e é o número 60 no ranking da ATP

O brasileiro João Fonseca, 18 anos, uma das promessas do tênis mundial, ganhou 20 posições no ranking da ATP após título no Challenger Phoenix e agora ocupa o posto número 60 no ranking da ATP.

No Top 10, o destaque é o britânico Jack Draper, 23 anos, que aparece na sétima posição após o título do Masters 1000 de Indian Wells

O ranking continua sedo liderado pelo italiano Jannik Sinner, afastado das quadras por uma suspensão depois que testou positivo em dois exames antidoping ano pasado.

O alemão Alexander Zverev e o espanhol Carlos Alcaraz completam o Top 3 da classificação mundial.

. Ranking da ATP em 17 de março de 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 11.330 pts

2. Alexander Zverev (ALE) 7.945

3. Carlos Alcaraz (ESP) 6.910

4. Taylor Fritz (EUA) 4.900

5. Novak Djokovic (SRV) 3.860 (+2)

6. Casper Ruud (NOR) 3.855 (-1)

7. Jack Draper (GBR) 3.800 (+7)

8. Daniil Medvedev (RUS) 3.680 (-2)

9. Andrey Rublev (RUS) 3.440 (-1)

10. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.405 (-1)

11. Alex De Miñaur (AUS) 3.335 (-1)

12. Holger Rune (DIN) 3.270 (+1)

13. Tommy Paul (EUA) 3.030 (-2)

14. Ben Shelton (EUA) 2.980 (-2)

15. Grigor Dimitrov (BUL) 2.745

16. Lorenzo Musetti (ITA) 2.650

17. Frances Tiafoe (EUA) 2.485

18. Arthur Fils (FRA) 2.480 (+3)

19. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.415 (-1)

20. Ugo Humbert (FRA) 2.375 (-1)

...

60. João Fonseca (BRA) 955 (+20)

96. Thiago Seyboth Wild (BRA) 617 (-5)

99. Thiago Monteiro (BRA) 590 (+6)

