Sem progresso na trégua, Israel mata três pessoas da mesma família em ataque a Gaza

Um ataque aéreo israelense matou três homens palestinos em Gaza, nesta segunda-feira, quando eles tentavam recolher lenha, disseram médicos, sem nenhum sinal de progresso nas negociações renovadas para manter um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo militante palestino Hamas.

Os três — da mesma família — haviam saído de suas casas para coletar lenha para cozinhar, uma tarefa diária para muitos habitantes de Gaza, já que Israel continua a proibir combustível, alimentos e produtos médicos em Gaza há mais de duas semanas, disseram as famílias.

No Hospital Al-Aqsa, em Deir Al-Balah, na região central da Faixa de Gaza, os parentes correram para se despedir dos três corpos cobertos de branco.

"Meu filho, junto com seus primos, foi pela manhã buscar lenha em uma área segura. Eles foram alvos — e quando seus primos e outras pessoas da área vieram resgatá-los, o drone os alvejou com bombas", disse Jabr Abou Hajeer, pai de uma das vítimas.

No mais recente derramamento de sangue, que enfatiza a fragilidade da trégua de três estágios da guerra em Gaza, os médicos disseram que os homens foram mortos perto do campo de Bureij, no centro do enclave palestino devastado, por um míssil disparado por um drone.

As Forças Armadas israelenses disseram em um comunicado que atingiram "terroristas" que operavam perto de suas forças e tentavam colocar uma bomba.

Ismail Al-Thawabta, diretor do escritório de mídia do governo de Gaza, administrado pelo Hamas, afirmou que os três homens mortos eram da mesma família e estavam coletando lenha para cozinhar durante a proibição israelense de entrada de produtos alimentícios em Gaza.

Ele pediu que Israel pare com as "violações" que, segundo ele, podem "minar todos os esforços para diminuir a escalada". Ele calculou em 150 o número de palestinos mortos desde o cessar-fogo de janeiro.

As Forças Armadas de Israel afirmam que têm frustrado repetidamente as tentativas dos palestinos de colocar bombas ou ameaçar suas forças.

A suspensão por Israel da entrada de mercadorias em Gaza por 16 dias aumentou a pressão sobre os 2,3 milhões de habitantes de Gaza, a maioria dos quais ficou desabrigada pela guerra. A suspensão, que Israel disse ter como objetivo pressionar o Hamas nas negociações de cessar-fogo, aplica-se às importações de alimentos, medicamentos e combustível.

Padarias fechadas

Várias padarias fecharam recentemente e os preços dos alimentos estão subindo, enquanto o corte de eletricidade pode privar as pessoas de água potável.

Israel quer estender a primeira fase do cessar-fogo mediado por Catar, Egito e EUA, uma proposta apoiada pelo enviado dos EUA, Steve Witkoff. O Hamas afirma que retomará a libertação dos reféns somente na segunda fase, que deveria ter começado em 2 de março.

Israel e o Hamas têm mantido sucessivas conversações com mediadores egípcios no Cairo.