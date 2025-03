Isenção de IR até R$5 mil será compensada por tributação de lucros enviados ao exterior e taxação sobre alta renda

Por Bernardo Caram e Marcela Ayres

BRASÍLIA (Reuters) - O governo Luiz Inácio Lula da Silva vai propor uma tributação de 10% sobre lucros e dividendos remetidos ao exterior para compensar parte da renúncia de arrecadação provocada pelo aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda para pessoas que recebem até R$5 mil por mês, informaram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto nesta segunda-feira.

O mecanismo se somará a uma taxação mínima para pessoas com rendimento bruto superior a R$600 mil por ano (equivalente a 50 mil reais por mês), com cobrança escalonada até alcançar 10% para indivíduos com renda bruta superior a R$1,2 milhão por ano, de acordo com as fontes.

O impacto apontado pelo governo para a ampliação da faixa de isenção é de R$25,84 bilhões em 2026, R$27,72 bilhões em 2027 e R$29,68 bilhões em 2028, segundo elas.