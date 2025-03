Instituto Ifo corta previsão de crescimento econômico da Alemanha em 2025 para 0,2%

BERLIM (Reuters) - O instituto Ifo reduziu sua previsão de crescimento econômico da Alemanha neste ano para 0,2% nesta segunda-feira, citando a confiança fraca dos consumidores e a relutância das empresas em investir.

Segundo o Ifo, é esperada alguma melhora no próximo ano, quando o crescimento deverá atingir 0,8%.

O Ifo havia previsto em dezembro que a economia cresceria 0,4% este ano se não conseguisse superar os desafios estruturais.

O Ifo acrescentou que há alguns riscos para a previsão em função das próximas decisões de política econômica na Alemanha e nos Estados Unidos.

A última previsão foi concluída na quinta-feira, de acordo com o Ifo.

Esse foi o dia anterior à declaração do chanceler alemão Friedrich Merz de que ele havia garantido o apoio crucial para um forte aumento dos empréstimos estatais, abrindo caminho para que o Parlamento aprove o acordo histórico nesta semana.

"A economia alemã está travada. Apesar da recuperação do poder de compra, o sentimento do consumidor permanece fraco e as empresas também estão relutantes em investir", disse Timo Wollmershaeuser, chefe de previsões do Ifo.

A Alemanha se tornou o único país do G7 a registrar contração por dois anos consecutivos no ano passado.

O setor industrial, em particular, está enfrentando uma demanda fraca e concorrência internacional cada vez maior, além dos riscos consideráveis representados pelas incertezas nos Estados Unidos, disse o Ifo.

O setor de exportação alemão pode ser afetado de forma especialmente dura pelos aumentos das tarifas dos EUA sobre os produtos europeus, acrescentou o Ifo.

