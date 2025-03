Índices da China oscilam pouco após anúncio de medidas para impulsionar o consumo

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China oscilaram pouco nesta segunda-feira, uma vez que os planos do governo chinês para impulsionar o consumo interno não conseguiram despertar o interesse de investidores, que avaliaram dados mistos sobre a atividade econômica.

O Conselho de Estado da China divulgou no domingo o que chamou de "plano de ação especial" para impulsionar o consumo, com medidas que incluem o aumento da renda dos residentes e o estabelecimento de um esquema de subsídio para serviços voltados a crianças.

"Outros detalhes ainda precisam ser anunciados, como o tamanho e o escopo dos tão esperados subsídios para serviços voltados a crianças, e como os governos locais poderiam usar títulos especiais para desestocar o estoque de casas", disseram economistas do UBS em nota.

As autoridades elaboraram o plano de ação durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, mas as ações de Hong Kong tiveram pouca reação às notícias. Os mercados da China continental já haviam fechado no momento em que a entrevista começou.

O índice CSI300 fechou em queda de 0,24%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, subiu 0,19%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,77%.

Enquanto isso, a queda no setor imobiliário da China persistiu em fevereiro, com os números oficiais desta segunda-feira mostrando quedas nos preços, investimentos e vendas. As vendas no varejo subiram, mesmo com o aumento do desemprego e a redução da produção industrial.

O UBS espera que o governo chinês aumente o estímulo político ao longo de 2025 para compensar o impacto de choques externos, como tarifas adicionais dos Estados Unidos sobre produtos da China.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,9 a 37.396 .

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,77%, a 24.145 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,19%, a 3.426 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,24%, a 3.996 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,73%, a 2.610 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,69%, a 22.118 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,61%, a 3.859 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,83%, a 7.854 pontos.

(Por redação de Xangai)