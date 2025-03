Indiana recorre após Petrobras rejeitar proposta por FPSO para Barracuda e Caratinga, dizem fontes

Por Marta Nogueira e Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A indiana Shapoorji Pallonji Energy entrou com recurso junto à Petrobras no âmbito do processo de licitação para a contratação de uma plataforma para os campos de Barracuda e Caratinga, após a petroleira ter recusado sua proposta, disseram duas fontes próximas às discussões à Reuters nesta segunda-feira.

No recurso, feito dentro do prazo da concorrência, a indiana -- única a fazer oferta na licitação iniciada em agosto de 2023 -- teria aceitado fechar o negócio por valor que havia sido pedido anteriormente pela Petrobras e acredita que deveria ter sucesso, segundo uma das fontes.

A segunda fonte, no entanto, disse que o recurso faz parte do processo, mas que a licitação da plataforma do tipo FPSO deverá ser mesmo reiniciada do zero.

O recurso ocorre após a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da companhia, Renata Baruzzi, ter falado no fim de fevereiro em uma coletiva de imprensa que a licitação seria cancelada, pois a oferta feita não permitiria a viabilidade do projeto.

Na ocasião, a diretora disse que a Petrobras via impacto "pequeno" com o cancelamento do projeto, considerando a capacidade da plataforma. Entretanto, comentou que a petroleira poderia relicitar a plataforma pelo modelo BOT, modalidade de contratação na qual a contratada é responsável pelo projeto, construção, montagem e operação do ativo por um período inicial definido em contrato. Posteriormente, a operação é transferida para a estatal.

A companhia esperava inicialmente contratar a plataforma para o projeto com capacidade de produzir até 100 mil barris de petróleo por dia (bpd) e processar diariamente até 6 milhões de m³ de gás.

A petroleira iniciou o processo de contratação da plataforma em agosto de 2023, em projeto que integra um plano de revitalização da Bacia de Campos, que vem sofrendo com o declínio da produção dos poços de petróleo.

