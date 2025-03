Ibovespa toca importante marca psicológica de 130 mil pontos, após 3 meses

O Ibovespa tocou há pouco a importante marca psicológica dos 130 mil pontos, vista pela última vez no final do ano passado. A força de ações ligadas a commodities é o que direciona o indicador, em boa medida.

Segundo o estrategista-chefe do Grupo Laatus, o avanço deve-se a questões externas, sobretudo ligadas à China. "Não é por motivos internos", diz.

Além de o gigante asiático ter divulgado uma série de dados com resultados acima do esperado, anunciou um plano para aumentar consumo interno e promover crescimento de renda salarial.

"As medidas chinesas tendem a aumentar a demanda e o Brasil está amarrado no para-choque da China. Se o país acelerar, estimula aqui, mas há muita incertezas sobre as tarifas dos Estados Unidos. O mercado não tem um horizonte. Não dá só para ficar em cima só do fator China, é muito pouco. Incerteza é a palavra da vez", acrescenta Laatus.

Às 11h54, o Ibovespa subia 0,78%, aos 129.921,04 pontos, ante alta de 0,84%, na máxima aos 130.040,28 pontos. Vale subia 0,83%, Petrobras avançava entre 1,46% (PN) e 1,59% (ON) e papéis de grandes bancos tinham ganhos de até 1,95% (Itaú Unibanco PN).