Ibovespa avança e supera 129 mil pontos com blue chips; Natura&Co recua

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nesta segunda-feira, trabalhando acima dos 129 mil pontos, com as blue chips Petrobras, Vale e Itaú respondendo pelas maiores contribuições positivas, enquanto Natura&Co era novamente destaque negativo.

Às 10h38, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,14%, a 129.138,02 pontos. O volume financeiro somava R$2,29 bilhões.

"O Ibovespa segue indefinido no curto prazo, mas a um passo de retomar a trajetória altista", afirmaram analistas do Itaú BBA no relatório Diário do Grafista.

"Se conseguir ultrapassar...129.600 pontos, retomará a trajetória de alta e abrirá caminho para seguir em direção a 132.300 e 137.469 pontos", afirmaram, citando que, do lado da baixa, encontra suportes em 125.300 e 122.000 pontos.

Da agenda macro, o IBC-Br, calculado pelo Banco Central e considerado um sinalizador do PIB, cresceu 0,9% em janeiro sobre o mês anterior, em dado dessazonalizado, acima de expectativas no mercado (+0,2%).

"O IBC-Br corrobora a nossa expectativa de que a economia brasileira passará por um processo de ajuste gradual", afirmaram economistas da Genial Investimentos.

No exterior, Wall Street tinha um viés positivo, com o S&P 500 subindo 0,48%, enquanto agentes continuam contrabalançando dados econômicos com a nova política comercial dos Estados Unidos.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subia 0,73%, beneficiada pelo avanço dos preços do petróleo no exterior. PETROBRAS ON avançava 0,78%.

- VALE ON tinha acréscimo de 0,69%, apesar da queda dos futuros do minério de ferro na China. O Itaú BBA elevou o preço-alvo do ADR da mineradora de US$12 para US$13.

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizava-se 0,7%, com o sinal positivo prevalecendo entre os bancos do Ibovespa.

- MAGAZINE LUIZA ON mostrava acréscimo de 4,9%, ampliando os ganhos da última sexta-feira, quando disparou mais de 13% após a divulgação do balanço.

- NATURA&CO ON caía 3,79%, mesmo após anunciar recompra de ações, na sequência de um tombo de 30% nos papéis na sexta-feira. O JPMorgan cortou a recomendação para "neutra".

- SLC AGRÍCOLA ON perdia 2,79%, tendo no radar anúncio de aquisição de mais de 47 mil hectares totais de terra na Bahia e em Minas Gerais por R$913 milhões.

- B3 ON cedia 1,48%, refletindo movimento de realização de lucros após três pregões de alta, em que acumulou uma alta de quase 24%.