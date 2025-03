Hugo Motta vai a solenidade da OAB, com presença de Lula

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), tem em sua agenda oficial desta segunda-feira, 17, o comparecimento à solenidade de posse do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), à 19h, em Brasília. O evento também está na agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nos bastidores, estão as expectativas para que o governo federal envie, nesta semana, o projeto para a ampliação da isenção do Imposto de Renda. Além disso, deputados seguem com as negociações para a distribuição das comissões permanentes na Câmara. Motta tem projetado a conversa final sobre o assunto para esta terça-feira, 18.

A semana também começa com a expectativa sobre o projeto que resgata recursos do Orçamento não liquidados, o PLP dos restos a pagar. A apreciação está prevista para esta terça-feira. Os deputados da Comissão Mista de Orçamento (CMO) também esperam a publicação do parecer do Orçamento de 2025 pelo senador Angelo Coronel (PSD-BA).