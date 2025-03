Harvard oferece ensino gratuito a estudantes de famílias com renda até US$200 mil

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - A Universidade Harvard, nos Estados Unidos, informou nesta segunda-feira que tornará a mensalidade gratuita para estudantes de graduação de famílias com renda inferior a US$200.000 por ano, além de cobrir o seguro saúde, a moradia e outras despesas para aqueles com renda familiar inferior a US$100.000.

A oferta entrará em vigor no ano acadêmico de 2025-26, informou a universidade em comunicado.

A universidade, que no passado oferecia mensalidades gratuitas para alunos de graduação de famílias com renda inferior a US$85.000 por ano, disse que quer se tornar acessível a mais alunos, especialmente aqueles que vêm de famílias de renda média.

As mensalidades e as taxas, incluindo moradia e alimentação, no Harvard College -- o programa de graduação da universidade -- custaram mais de US$82.000 no ano acadêmico de 2024-25, de acordo com o site da instituição.

A oferta de mensalidade gratuita pode ajudar Harvard a deter ou reverter o declínio na diversidade racial em seu corpo estudantil desde que a Suprema Corte dos EUA rejeitou a ação afirmativa como meio de admitir mais pessoas de cor, em junho de 2023.

“Colocar Harvard ao alcance financeiro de mais indivíduos amplia a gama de origens, experiências e perspectivas que todos os nossos alunos encontram, promovendo seu crescimento intelectual e pessoal”, disse o presidente da Universidade Harvard, Alan Garber, em uma declaração.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu ordens executivas para desmantelar iniciativas de diversidade, equidade e inclusão nas universidades, forçando-as a criar novas maneiras de reter alunos de diferentes raças e origens.

A oferta de Harvard, que segue medidas semelhantes em outras universidades importantes, permitirá que cerca de 86% das famílias dos EUA se qualifiquem para auxílio financeiro, acrescentou a universidade.

A renda familiar média real era de US$80.610 em 2023 nos EUA, de acordo com o Censo norte-americano.

