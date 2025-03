De trabalho em loja a donos de rede de academias; 'Spider' é um dos sócios

Marcos Minchiotti e Fernando Nero sempre tiveram uma ligação com o esporte e isso foi decisivo para o sucesso de suas empresas, ligadas ao mercado fitness. Eles trabalharam juntos na Decathlon, em São Paulo. Anos depois, Nero convidou Minchiotti para ser diretor de operação da recém-inaugurada Bluefit, negócio vendido em 2021. Em 2020, Minchiotti, já fora da Bluefit, começou o projeto para criar a Ultra Academias. O Grupo Ultra tem três marcas —o ex-lutador de MMA Anderson Silva, o 'Spider', é sócio em uma delas. Em 2024, o grupo faturou R$ 120 milhões.

Como eles viraram sócios

Em 2008, Minchiotti começou a trabalhar na Decathlon, uma rede de lojas de artigos esportivos. Entrou como gerente do setor de esportes coletivos na unidade do Shopping Center Norte, em São Paulo —e logo passou ao cargo de diretor geral da loja. Foi lá que ele conheceu Fernando Nero, então gerente do departamento fitness da mesma unidade. Nero saiu do emprego um ano depois para montar uma empresa de ginástica laboral. Minchiotti ficou até 2013 na empresa. Os dois perderam contato.

Em 2015, eles se encontraram por acaso. Nero já havia criado a marca Bluefit e estava em processo de expansão e fortalecimento da marca. Buscava um diretor de operações para ajudá-lo a estruturar a empresa. Fez o convite a Minchiotti, que ficou no cargo de 2015 até 2019. A Bluefit foi vendida para um fundo de investimento em abril de 2021.

Em 2020, Minchiotti iniciou outro projeto: a criação da Ultra Academias. Em 2021, ao lado de Nero, ele abriu a primeira unidade (na rua Augusta, em São Paulo). Investiram R$ 3,2 milhões.

A Ultra Academias já nasceu como modelo de franquias. Depois de estudar muito o mercado, vimos que essa era a melhor opção para o processo de expansão da marca.

Grupo Ultra tem 3 marcas de academia

Além da Ultra Academia, a empresa tem mais duas marcas: The Flame e Spider Kick. No total, são 59 unidades em operação:

- Ultra Academia: É uma rede de academia de musculação aberta em 2021. Para comprar uma franquia da marca, o investimento inicial é a partir de R$ 500 mil. Hoje, são 51 unidades em operação. "Algumas unidades possuem estúdios, piscinas e demais atividades que complementam os treinos", declara.

- Spider Kick: É uma rede de academias que trabalha com o método HIIT (high intensity interval training), que é um treino intervalado de alta intensidade, desenvolvido pelo grupo em parceria com o ex-lutador de MMA Anderson Silva. "Este é um tipo de treino realizado com o objetivo de acelerar o metabolismo e, assim, promover a queima de gordura, além de ser também um treino que promove a melhora do condicionamento físico", diz Minchiotti. Anderson Silva é sócio da marca. Aberta em 2021, a rede tem hoje cinco unidades, e uma franquia custa a partir de R$ 300 mil.

- The Flame: É um estúdio com metodologia similar ao da Spider, mas com foco em treinos de esteira, remo e força. A marca foi criada em 2023. Hoje, a rede tem três unidades. A franquia custa a partir de R$ 300 mil.

No total, o Grupo Ultra tem 180 mil alunos. A mensalidade custa a partir de R$ 107.

Em 2024, a empresa faturou R$ 120 milhões. O lucro foi de 31,8%. Para 2025, o plano de expansão é inaugurar mais 50 unidades.

Mercado fitness está mais exigente

É importante o empreendedor se identificar com o negócio. Vitor dos Santos, consultor de negócios do Sebrae-SP, diz que este parece ser o caso de Marcos Minchiotti, que sempre se identificou com esportes e fitness. "Investir em algo que você gosta e tenha afinidade já é um bom passo para o negócio dar certo. Afinal, se você tem algo que te motiva, a tendência é que você se dedique mais", afirma.

Sócios têm vasta experiência no mercado. "Graças a sua experiência no setor, eles [Marcos Minchiotti e Fernando Nero] têm habilidade para fortalecer parcerias e fornecedores, além de compreender as necessidades do público-alvo e consolidar uma carteira de clientes. E conhecer o mercado em si faz você estar mais bem preparado para montar um negócio", diz o consultor.

Vale identificar parceiros relevantes para o negócio. "A popularidade e a imagem de um sócio ajudam a expandir o alcance da marca", declara Vitor dos Santos.

Mercado fitness continua sendo tendência, mas está mais exigente devido ao número de concorrentes e ao nível oferecido. "A gente vê que é um mercado muito promissor para a aceitação e o crescimento de novas marcas. Mas esse mercado está mais profissional e mais competitivo", diz o consultor do Sebrae. Segundo ele, em geral, as novas empresas já chegam preparadas ao mercado, tanto no nível de seus profissionais quanto na qualidade dos equipamentos que usam. "Portanto, quem quiser entrar nesse mercado precisa estar atento a essa questão e se preparar também", diz.