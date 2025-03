Gasto israelense com guerras em Gaza e no Líbano chega a US$31 bi em 2024

Por Steven Scheer

JERUSALÉM (Reuters) - Israel gastou 112 bilhões de shekels (US$31 bilhões) em seus conflitos militares em Gaza e no Líbano em 2024, informou o Ministério das Finanças em um relatório na segunda-feira.

Entre 7 de outubro de 2023 -- quando o grupo militante palestino Hamas atacou Israel para desencadear a guerra em Gaza e o subsequente disparo de mísseis do Hezbollah no Líbano -- e o final de 2024, os gastos chegaram a 141,6 bilhões de shekels.

Desde então, Israel forjou acordos de cessar-fogo com o Hamas e o Hezbollah.

O total de gastos com defesa em 2024 foi de 168,5 bilhões de shekels, ou 8,4% do produto interno bruto, acima dos 98,1 bilhões em 2023, quando os custos com defesa foram de 5,2% do PIB, segundo o relatório.

O aumento nos gastos de guerra elevou o déficit orçamentário para 6,8% do PIB em 2024, uma revisão de uma estimativa preliminar de 6,9%. A economia de Israel cresceu 0,9% em 2024.

Antes da guerra, em maio de 2023, os parlamentares israelenses aprovaram um orçamento para 2024 de 513,7 bilhões de shekels, mas os combates exigiram três orçamentos adicionais em 2024 que aumentaram os gastos do Estado em 21%, para 620,6 bilhões de shekels. A receita no ano passado foi de 484,9 bilhões de shekels.

O déficit, que chegou a 8% do PIB em 2024, diminuiu desde então e ficou em 5,3% em fevereiro.

Devido a disputas políticas internas, Israel ainda não aprovou um orçamento para 2025 e o país está usando uma versão rateada do orçamento base de 2024.