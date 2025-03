Futuros de Wall St recuam após comentários de Bessent; reunião do Fed entra em foco

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street recuavam nesta segunda-feira, uma vez que os comentários do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, aumentavam o desconforto com uma desaceleração econômica, enquanto o foco está nos sinais da próxima reunião do Federal Reserve.

Em uma entrevista à NBC no domingo, Bessent alertou que "não há garantias" de que os EUA escaparão de uma recessão.

Seus comentários aumentavam as ansiedades existentes sobre a possibilidade de uma desaceleração econômica na maior economia do mundo. As políticas tarifárias do presidente Donald Trump têm intensificado os temores de uma recessão induzida por uma guerra comercial.

Trump esclareceu que não haverá isenções para as tarifas de aço e alumínio que foram implementadas na semana passada, com tarifas recíprocas e setoriais prontas para entrar em vigor em 2 de abril.

A próxima decisão de juros do Fed ocorrerá quarta-feira, com as expectativas do mercado prevendo que o banco central dos EUA manterá a taxa de juros inalterada, de acordo com dados compilados pela LSEG.

As atenções estarão voltadas para quaisquer indicações em relação à cautela pelo crescimento econômico ou ao aumento das preocupações com a inflação.

"Os participantes terão que repensar suas projeções agora que as primeiras tarifas entraram em vigor e a Casa Branca parece destinada a eventualmente impor tarifas maiores", disseram analistas do Goldman Sachs.

O futuro do S&P 500 caía 0,31%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,28%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,36%.

Na semana passada, tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq registraram suas quartas quedas semanais consecutivas, com o Dow Jones também registrando uma perda semanal.

As ações de megacaps recuavam nas negociações pré-abertura, com a Microsoft e a Amazon.com perdendo 0,7% e 0,3%, respectivamente, enquanto a Tesla caía 1,8%.

(Por Pranav Kashyap em Bengaluru)