'Três horas sem saber se ia viver ou morrer', relata mulher sequestrada em pet shop

Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, exibido neste domingo, 16, a mulher que foi sequestrada no estacionamento da loja Cobasi, no Morumbi, zona sul de São Paulo, relatou os momentos de terror que viveu durante as três horas em que esteve sob o poder dos criminosos.

"Foram três horas sem saber se eu ia viver ou morrer", disse a vítima, de 45 anos, cuja identidade não foi revelada. Segundo seu relato, ela foi colocada no chão traseiro do carro dos sequestradores, que questionaram se ela possuía criptomoedas. Em seguida, pegaram o celular da vítima para realizar transferências via PIX. No total, foram três transações, somando R$ 10 mil.

"Eu só pedia para eles não me matarem, dizia que tinha família e filhos", contou. "E eles respondiam: 'A gente também tem família, e esse é o nosso trabalho'." Durante o sequestro, a vítima sofreu ferimentos nas costas, braços e joelhos.

Como a polícia localizou os criminosos?

Câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher retornava ao carro com as compras. Ela colocou as sacolas no banco do passageiro e se dirigiu à porta do motorista. No instante em que tentava entrar no veículo, dois criminosos saíram de um Honda Fit estacionado ao lado e a renderam. A vítima tentou se soltar, mas foi forçada a entrar no banco traseiro do Fit, e os suspeitos deixaram o estacionamento com o carro.

Um funcionário da Cobasi testemunhou a ação e acionou a polícia. No entanto, o que realmente ajudou na localização foi um aplicativo de rastreamento instalado no celular da vítima. Os policiais entraram em contato com o marido dela, que conseguiu rastrear o aparelho. Com essa informação, a Polícia Militar localizou o veículo na Rua Pierre Patel, no Jardim Ângela, zona sul da capital.

Ao perceber a chegada da polícia, os criminosos abandonaram o veículo e fugiram, deixando a mulher para trás. Segundo a PM, um dos suspeitos, que saiu pela porta do motorista, desobedeceu à ordem de parada e fez um movimento indicando que sacaria uma arma. Diante da ameaça, os policiais atiraram contra ele. O homem foi socorrido e levado ao Hospital do M'Boi Mirim, mas não resistiu. Depois, constatou-se que a arma que ele portava era falsa.

A vítima foi libertada, e o caso foi registrado como roubo, morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa no 47º Distrito Policial (Capão Redondo).

Em nota, a Cobasi lamentou o ocorrido, manifestou solidariedade à vítima e informou que colaborou com a polícia, fornecendo informações que ajudaram na rápida resolução do caso. A empresa também anunciou que reforçará a segurança em suas lojas e seguirá apoiando as investigações.