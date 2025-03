Exército israelense bombardeia vários combatentes palestinos na Faixa de Gaza

O Exército israelense bombardeou, nesta segunda-feira (17), vários combatentes palestinos que, segundo o corpo armado, tentavam plantar dispositivos explosivos na Faixa de Gaza.

Um ataque inicial teve como alvo "três terroristas que operavam perto das tropas [do exército] e tentavam enterrar um dispositivo explosivo no solo, no centro da Faixa de Gaza", disse o Exército em um comunicado.

Outro bombardeio teve como alvo "vários terroristas" na região de Rafah, no sul do território palestino, devastado por uma guerra desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

O Exército israelense bombardeia Gaza regularmente, apesar da entrada em vigor de uma trégua com o Hamas em 19 de janeiro.

© Agence France-Presse