EUA registram primeiro surto da gripe aviária letal H7N9 desde 2017

Por Sybille de La Hamaide

PARIS (Reuters) - Os Estados Unidos relataram o primeiro surto da gripe aviária mortal H7N9 em uma granja avícola desde 2017, enquanto o país continua a enfrentar outra cepa de gripe aviária que infectou seres humanos e fez com que os preços dos ovos atingissem níveis recordes.

A disseminação da gripe aviária devastou rebanhos em todo o mundo, abalando o fornecimento e alimentando o aumento dos preços dos alimentos. Sua disseminação para mamíferos, incluindo vacas leiteiras nos EUA, levantou preocupações entre os governos sobre o risco de uma nova pandemia.

A cepa que causou mais danos às aves nos últimos anos e a morte de uma pessoa nos EUA é a H5N1.

Mas o vírus da gripe aviária H7N9 demonstrou ter uma taxa de mortalidade muito maior, matando quase 40% dos humanos infectados desde que foi detectado pela primeira vez em 2013, segundo a Organização Mundial da Saúde.

O mais recente surto de H7N9 foi detectado em uma fazenda com 47.654 frangos de corte comerciais em Noxubee, Mississippi, informou a Organização Mundial de Saúde Animal, com sede em Paris, em um relatório nesta segunda-feira, citando autoridades dos EUA.

"A influenza aviária altamente patogênica (HPAI) H7N9 da linhagem de aves selvagens da América do Norte foi detectada em um lote comercial de frangos de corte no Mississippi. O despovoamento do local afetado está em andamento", diz o relatório.

"O Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal (APHIS) do USDA, em conjunto com as autoridades estaduais de saúde animal e vida selvagem, está conduzindo uma investigação epidemiológica abrangente e uma vigilância reforçada em resposta à detecção", acrescentou.

(Reportagem de Sybille de La Hamaide)