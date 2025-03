Estoques empresariais dos EUA voltam a subir em janeiro

WASHINGTON (Reuters) - Os estoques das empresas dos Estados Unidos se recuperaram em janeiro, uma vez que a queda nas vendas aumentou os estoques de atacadistas, o que pode fazer com que eles contribuam para o crescimento econômico no primeiro trimestre.

Os estoques aumentaram 0,3% em janeiro, após uma queda de 0,2% em dezembro, informou o Departamento de Comércio nesta segunda-feira.

O aumento dos estoques, um componente importante do Produto Interno Bruto (PIB), ficou em linha com as expectativas dos economistas em pesquisa da Reuters.

Os estoques subiram 2,3% na base anual em janeiro. Eles são o componente mais volátil do PIB.

Os estoques privados foram quase esgotados no quarto trimestre em meio aos fortes gastos dos consumidores, alguns deles fomentados por compras preventivas antes das tarifas sobre importações prometidas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Os estoques do varejo permaneceram inalterados, em vez de caírem 0,1%, conforme estimado em um relatório preliminar publicado no mês passado. Eles caíram 0,5% em dezembro.

Os estoques de veículos recuaram 1,0%, em vez da queda de 1,1% relatada anteriormente. Eles caíram 1,5% em dezembro.

Os estoques do varejo excluindo automóveis, que entram no cálculo do PIB, aumentaram 0,5%, em vez de 0,4%, conforme informado anteriormente. Eles caíram 0,1% em dezembro.

Os estoques do atacado avançaram 0,8% em janeiro, enquanto os estoques dos fabricantes subiram 0,1%.

No ritmo de vendas de janeiro, levaria 1,37 meses para as empresas esvaziarem as prateleiras, acima dos 1,35 meses em dezembro.

